Ο Μπαρντελά καλεί τους Ευρωπαίους να μην υποκύψουν στον Τραμπ

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και επικεφαλής της ομάδας των Πατριωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους να απορρίψουν την «υποταγή» στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και να απαντήσουν με σθένος.

«Η υποταγή μας θα ήταν ιστορικό λάθος», είπε ο ευρωβουλευτής σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο μιλώντας για «κατάφωρο εμπορικό εκβιασμό» εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου.

Ο Μπαρντελά ζήτησε να ενεργοποιήσει η ΕΕ «χωρίς χρονοτριβή» τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), που, μεταξύ άλλων, επιτρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση αμερικανικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ και απαγορεύει ορισμένες επενδύσεις τους. Ζήτησε επίσης να ανασταλεί «αμέσως» η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Οι κυριότερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν ήδη ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναστέλλεται η επικύρωση της συμφωνίας λόγω των απειλών του Τραμπ.

Πέρυσι, ο Μπαρντελά είχε ομολογήσει ότι «θαυμάζει» τον Τραμπ για τον πατριωτισμό του και ότι τρέφει ένα «σύνδρομο του μικρού αδελφού» απέναντί του. Εξήγησε μάλιστα στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί το κόμμα του «προνομιούχο συνομιλητή» των Αμερικανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

