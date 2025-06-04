Οι Γερμανοί αλλάζουν. Όλο και πιο επικριτικά για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εκφράζεται η γερμανική κοινή γνώμη, η οποία φαίνεται να επικροτεί και την κριτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην ισραηλινή ηγεσία. Ενισχυμένη εμφανίζεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και στην πρόθεση ψήφου.

Στο αποψινό (Τετάρτη) DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 63% (+6%) των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει υπερβολική τη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς και μόνο το 18% (-3%) τη θεωρεί αναλογική, ενώ το 73% (+5%) θεωρεί αδικαιολόγητο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να πλήττουν τον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό, με το 14% (-4%) να το δικαιολογεί. Σε ποσοστό 77% οι ερωτηθέντες θεωρούν ορθό το γεγονός ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επικρίνει την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, το 55% απορρίπτει την υπόθεση ότι λόγω της ιστορίας της η Γερμανία έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του Ισραήλ, με το 36% να έχει αντίθετη γνώμη και το 77% διαφωνεί ότι η Γερμανία πρέπει να υποστηρίζει το Ισραήλ άνευ όρων. Το 43% δηλώνει ότι οι εξαγωγές όπλων από τη Γερμανία προς το Ισραήλ θα πρέπει να περιοριστούν, το 30% ότι πρέπει να σταματήσουν πλήρως και μόνο το 17% εκτιμά ότι πρέπει να συνεχίσουν ως έχουν.

Στην πρόθεση ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ενισχύεται κατά 2 μονάδες και φθάνει στο 27%, αυξάνοντας τη διαφορά της από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) η οποία παραμένει δεύτερη με 23%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 15% (-1%), οι Πράσινοι με 12% (+1%) και η Αριστερά με 9% (-1%). Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) μένουν κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, με 4%. Το 40% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ το 51% εμφανίζεται «λιγότερο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο, αλλά ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κερδίζει 14 μονάδες στην κατάταξη δημοτικότητας των πολιτικών και βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και τον αρχηγό του SPD και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Στο ερώτημα σχετικά με τους σημαντικότερους εταίρους της Γερμανίας, το 83% επιλέγει τη Γαλλία, το 48% την Ουκρανία, ενώ μόλις το 18% δηλώνει τις ΗΠΑ και το 16% το Ισραήλ. Σημαντικότερο εταίρο της Γερμανίας θεωρεί το 10% τη Ρωσία. Ενόψει της αυριανής συνάντησης του κ. Μερτς με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το 46% δηλώνει ότι οι δύο ηγέτες μπορούν να καλλιεργήσουν καλή σχέση και το 44% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 47% θεωρεί ακόμη ότι ο καγκελάριος δεν διαθέτει επαρκείς διπλωματικές ικανότητες για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής, ενώ το 40% δηλώνει το αντίθετο.

Στο ερώτημα σχετικά με αμυντικές δαπάνες σε ύψος 5% του ΑΕΠ, το 50% τις χαρακτηρίζει ανάλογες με την κατάσταση, το 35% ότι είναι υπερβολικές και το 7% ότι δεν επαρκούν.

