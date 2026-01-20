Βραδινό Magazino 20-01-2026

Κάθε βράδυ στις 20.00, το Βραδινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει και αναλύει, γεγονότα, ειδήσεις, γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις που περιλαμβάνουν την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη.
Μέσα από την ματιά έγκριτων δημοσιογράφων και κορυφαίων πολιτικών αναλυτών, ο ΣΚΑΪ 100.3 παρουσιάζει στους ακροατές του άμεση και έγκυρη ενημέρωση.
Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, αύριο, εξαιτίας της κακοκαιρίας
Ακυρώθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά έως 20:00 για Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, καθώς και από Ραφήνα–Λαύριο. Χωρίς ταχύπλοα ο Αργοσαρωνικός έως 17:00