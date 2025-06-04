Σειρήνες συναγερμού ήχησαν χθες Τρίτη στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, όπου δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τη Συρία έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Αφότου ήχησαν οι σειρήνες στη Χισπίν και τη Ραμάτ Μαγκιμίμ στις 9:36 μ.μ., εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τη Συρία προς το ισραηλινό έδαφος και έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF. Οι εν λόγω οικισμοί βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Γκολάν, περιοχή που κατέκτησε το Ισραήλ το 1967 και προσάρτησε το 1981.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως ήταν η πρώτη φορά μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ που εκτοξεύτηκαν βλήματα από τη Συρία εναντίον του Ισραήλ.

O Άχμεντ αλ Σάρα «υπεύθυνος για κάθε απειλή»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς έσπευσε να τονίσει πως θεωρεί τον σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα «άμεσα υπεύθυνο για κάθε απειλή και επίθεση» (από τη Συρία) εναντίον του Ισραήλ, προαναγγέλλοντας αντίποινα. «Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στην πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου 2023» τόνισε, αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Σειρά αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ

Αεροπορική επιδρομή στην πόλη Νταράα της Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης. Μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε επίσης πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον της νότιας Συρίας.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς την πηγή εκτόξευσης ρουκετών από τη νότια Συρία το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο ισραηλινός στρατός έπληξε όπλα που ανήκουν στο συριακό καθεστώς.

Πηγές του Ρόιτερς στις δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας επιβεβαίωσαν πως επλήγησαν διάφοροι τομείς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Israeli artillery strikes the Daraa region in Syria pic.twitter.com/Ixn8aMIc5D — Ph.Gritti (@Philipp27960841) June 3, 2025

Israeli airstrikes have started in Syria



Pray for Syria 🙏 pic.twitter.com/jVLSyMeGsF — Jolani’s Strongest Soldier 🇸🇾🇺🇦 (@syrianjolanists) June 3, 2025

Προσπάθεια «αποσταθεροποίησης της περιοχής»

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε σήμερα τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της, μετά τη σειρά πληγμάτων του πυροβολικού και της αεροπορίας του Ισραήλ, καλώντας να υπάρξει «κατευνασμός» και διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει «απειλή για κανέναν» στην περιοχή, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς (...) Η κλιμάκωση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συριακής εθνικής κυριαρχίας κι επιδεινώνει τις εντάσεις στην περιοχή, ενώ έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη κατευνασμό και ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στη Δαμασκό.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι η Συρία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι απειλή για κανέναν στην περιοχή. Η απόλυτη προτεραιότητα στον συριακό νότο είναι να επεκταθεί η εξουσία του κράτους και να τερματιστεί η παρουσία όπλων εκτός (του ελέγχου) κρατικών θεσμών», συνεχίζει το κείμενο.

Κάνει ακόμα λόγο για «μεγάλες ανθρώπινες και υλικές απώλειες» στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Οι de facto αρχές της Συρίας αρνήθηκαν επίσης οποιαδήποτε ευθύνη για τα πυρά πυροβολικού εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, για τα οποία η ισραηλινή πλευρά κατέστησε υπεύθυνη τη Δαμασκό, και κατηγόρησαν παράγοντες οι οποίοι επιδιώκουν να «αποσταθεροποιήσουν την περιοχή».

«Σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για πυρά εναντίον της ισραηλινής πλευράς, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε μπορέσει να επιβεβαιώσουμε πως αληθεύουν», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

«Εκτιμάμε ότι διάφορα μέρη επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.