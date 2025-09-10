Ήρθε η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Αρκετές αναφορές στο εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των χθεσινών δραματικών εξελίξεων με τις ρωσικές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου και της δραματικής κατάστασης στη Γάζα, αλλά και σαφή μηνύματα για την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης τόσο στην άμυνα όσο και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας εμπεριείχε η φετινή ομιλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την «Κατάσταση της Ένωσης».

Πηγή: Deutsche Welle

Ρωσική επιθετικότητα και Ισραήλ στο επίκεντροΗ φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας. «Μόλις σήμερα είδαμε μια απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ευρώπης από περισσότερα από 10 ρωσικά αεροσκάφη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Πολωνία», τόνισε.Απευθυνόμενη στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, σε συντονισμό με τους «συμμάχους» της ΕΕ, δηλαδή τις ΗΠΑ. «Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις» είπε, ενώ προσέθεσε ότι η ΕΕ θα προχωρήσει σε δάνειο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μέσω χρήσης των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ενώ το μπλοκ θα προχωρήσει και στη δημιουργία μίας «συμμαχίας» drone με την Ουκρανία μέσω άλλου δανείου με συμμετοχή των χωρών της G7.Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν κράτησε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους απέναντι στο Ισραήλ, προτείνοντας – για πρώτη φορά – μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με επίκεντρο το εμπόριο, καθώς και κυρώσεις σε εξτρεμιστές Ισραηλινούς υπουργούς, ανακοινώσεις που έγιναν δεκτές με δυνατό χειροκρότημα από την ολομέλεια.Στόχος η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΕΜεγάλο μέρος της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν αφιερώθηκε στο πώς η ΕΕ θα μπορέσει να γίνει πιο ανεξάρτητη, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση της ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση των επενδύσεων, απλοποίηση των κανονισμών, επιτάχυνση της καινοτομίας – και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη – καθώς και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο ο Μάριο Ντράγκι – από τις συστάσεις του οποίου έχει υλοποιηθεί μόλις το 19%.Αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή άμυνα η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε σχετικό ευρωπαϊκό εξάμηνο, που αφορά τον συντονιστικό ρόλο της Κομισιόν στο πλαίσιο του προγράμματος «επανεξοπλισμός της Ευρώπης», ύψους 800 δις ευρώ.Η φον ντερ Λάιεν – όπως αναμενόταν – υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ, καθώς έχει δεχθεί αρκετές επικρίσεις από την πλειοψηφία των ευρωομάδων. «Εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτή» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα παίξω ποτέ με τις δουλειές των ανθρώπων». Δεν φαίνεται όμως να έπεισε την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών.Συγκινητική ήταν η αναφορά στο τέλος της ομιλίας της στη συνδρομή Ελλήνων πυροσβεστών στις μάχες με τις πυρκαγιές, που έδωσαν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους, παρουσία του επικεφαλής τους, υπολοχαγού Νικόλα Παϊσίου, που δέχθηκε χειροκρότημα από την ολομέλεια. Η πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε παράλληλα έναν νέο πυροσβεστικό κόμβο στην Κύπρο.

