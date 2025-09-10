Φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν θα προτείνει κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε εξτρεμιστές Ισραηλινούς υπουργούς και τη μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, με στόχο θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα αναστείλει τη διμερή της υποστήριξη προς το Ισραήλ, χωρίς να επηρεάσει τη συνεργασία με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών και το Γιαντ Βασέμ, το κύριο κέντρο μνήμης του Ολοκαυτώματος του Ισραήλ.

Η Επιτροπή είχε προτείνει και παλαιότερα τον περιορισμό της πρόσβασης του Ισραήλ στο εμβληματικό της πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη από τις χώρες μέλη της ΕΕ για την κίνηση αυτή.

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Επιτροπή θα κάνει τώρα ό,τι μπορεί μόνη της.

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ότι το όργανο θα συστήσει μια Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

