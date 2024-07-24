Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως είναι έτοιμος να καταθέσει ως μάρτυρας στην έρευνα για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής σε βάρος της συζύγου του Μπεγκόνια Γκόμεθ, όμως θα το κάνει γραπτώς, όπως αναφέρει ένα έγγραφο που εστάλη στον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση.

"Έχω τη βούληση, καθώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, να συνεργαστώ με τη διοίκηση της δικαιοσύνης, πάντοτε με αυστηρό σεβασμό του πλαισίου που ορίζεται από το ισπανικό Σύνταγμα", ανέφερε ο Σάντσεθ στην επιστολή αυτή αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το AFP.

Όμως "λόγω του αξιώματός μου ως πρωθυπουργού, η δήλωσή μου πρέπει να γίνει γραπτώς", όπως προβλέπει ο νόμος, προσθέτει ο επικεφαλής της κυβέρνησης, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως ο δικαστής θα σεβαστεί "το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο" της Ισπανίας.

"Ως πρωθυπουργός, είναι υποχρέωσή μου να σεβαστώ τον νόμο και να διατηρήσω την καλή λειτουργία του θεσμού τον οποίο εκπροσωπώ", επιμένει ο Σάντσεθ που δηλώνει από την έναρξη της υπόθεσης πως η σύζυγός του δεν έχει κάνει κάτι επιλήψιμο.

Ο ανακριτής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέλει να ακούσει τον σοσιαλιστή ηγέτη με την ιδιότητα του "μάρτυρα" στις 30 Ιουλίου στο ανάκτορο Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το σχετικό με την κλήτευση αυτή δικαστικό έγγραφο, η ακρόαση του Σάντσεθ θα αφορά μόνο το σκέλος της "αθέμιτης άσκησης επιρροής" στην υπόθεση αυτή, που συγκλονίζει εδώ και εβδομάδες την ισπανική πολιτική ζωή.

Χθες, Τρίτη, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άσκησε έφεση στην κλήτευση αυτή, αμφισβητώντας τη "χρησιμότητα" μιας τέτοιας ακρόασης. Η εισαγγελία, που είχε ζητήσει στα τέλη Απριλίου, χωρίς επιτυχία, να τεθεί η έρευνα στο αρχείο, κατήγγειλε επίσης τη "σπουδή" του δικαστή Πεϊνάδο.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, που διευθύνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μάστερ) στη διοίκηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, θεωρείται ύποπτη ότι χρησιμοποίησε τη θέση της ως συζύγου του πρωθυπουργού για τις επαγγελματικές σχέσεις της -- κυρίως με τον Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, έναν Ισπανό επιχειρηματία οι εταιρίες του οποίου διεκδικούσαν δημόσια χορηγεία.

Η έρευνα σε βάρος της Γκόμεθ ξεκίνησε έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η ακροδεξιά οργάνωση Manos Limpias (Καθαρά χέρια) που είπε πως βασίσηκε σε άρθρα του Τύπου. Άλλη μία οργάνωση, η Hazte oir (Κάνε να σε ακούσουν), καθώς και το ακροδεξιό κόμμα Vox, συμμετέχουν επίσης στην προσφυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

