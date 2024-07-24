«Ζαλίζει» ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Ουίλιαμ – Διαβάστε πόσα βγάζει…

Ο μισθός του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2023-2024, το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος του ως δούκας της Κορνουάλης, αγγίζει το ποσό των 23,6 εκατομμυρίων λιρών (30,4 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε το Δουκάτο.

Ο πρίγκιπας ανέλαβε το τίτλο και την περιουσία της Κορνουάλης από τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, μετά τη στέψη του τον Μάιο του 2023 και μαζί ορίστηκε προστάτης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θέση που κατείχε προηγουμένως η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Το ποσό ακούγεται ιλλιγιώδες αλλά δεν είναι αν σκεφτεί κανείς τι απαιτήσεις έχει η δουλειά του. Επιπλέον, ο ετήσιος μισθός του - το μόνο εισόδημα που έχει ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας - καλύπτει τα επίσημα, φιλανθρωπικά και ιδιωτικά έξοδα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Βγάλτε και τους φόρους που αποδίδει, δεν απομένουν και πολλά...

Το Δουκάτο της Κορνουάλης

Το Δουκάτο της Κορνουάλης αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κτήματα γης στη Βρετανία.

Δημιουργήθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ' και χρησιμοποιείται για την παροχή κεφαλαίων για τον διάδοχο του θρόνου.

Επί του παρόντος, εξυπηρετεί τον Ουίλιαμ, την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά, τον 11χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 6χρονο πρίγκιπα Λούις.

