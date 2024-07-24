Βρετανία: Σταθερό στα 86,3 εκατ. λίρες το κονδύλι χρηματοδότησης της βασιλικής οικογένειας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη δήλωση οικονομικών πεπραγμένων για το οικονομικό έτος 2023-24 (Απρίλιο με Απρίλιο) έδωσε στη δημοσιότητα η βρετανική βασιλική οικογένεια, δηλαδή τη λεγόμενη Αναφορά Επιχορήγησης του Ηγεμόνα (‘Sovereign Grant Report’).



Το ‘Sovereign Grant’ συνιστά την κρατική επιχορήγηση του εκάστοτε μονάρχη και του βασιλικού οίκου για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης επισήμων βασιλικών καθηκόντων, όπως επίσημα ταξίδια, δεξιώσεις και εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, αλλά και για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των παλατιών.



Υπολογίζεται δε και υποβάλλεται στον μονάρχη ετησίως από την κυβέρνηση ως μερίδιο επι των κερδών που αποφέρει η διαχείριση του Κτήματος του Στέμματος (Crown Estate), δηλαδή της κληρονομικής βασιλικής περιουσίας που είναι διακριτή από την προσωπική περιουσία του εκάστοτε μονάρχη. Το Crown Estate περιλαμβάνει ενα τεράστιο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, κυρίως ακίνητα συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών.



Η περίοδος που καλύπτει η σημερινή δήλωση περιλαμβάνει τη στέψη του Καρόλου, αλλά και την προσωρινή αποχή του από επίσημα καθήκοντα λόγω της διάγνωσης με καρκίνο.



Το ύψος του Sovereign Grant διατηρήθηκε σταθερό για τρίτη χρονιά στα 86,3 εκ. στερλίνες. Το ποσό προκύπτει από τη βασική επιχορήγηση ύψους 51,8 εκ. λιρών για τις επίσημες υποχρεώσεις και για τη λειτουργία των ανακτόρων και από ένα πρόσθετο προσωρινό κονδύλι (που θα δίνεται επί δέκα έτη) για την ανακαίνιση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, η οποία βρίσκεται αισίως στο όγδοο έτος της.



Η συνολική Επιχορήγηση του Ηγεμόνα αντιστοιχεί σε 1,29 λίρες στερλίνες ανά κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου.



Τα έσοδα από τη διαχείριση της βασιλικής περιουσίας που συμπλήρωσαν το Sovereign Grant ανήλθαν σε 19,8 εκ. λίρες, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 9,8 εκατομμύρια του προηγούμενου οικονομικού έτους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πληήρους αποκατάστασης του αριθμού των επισκεπτών στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και στο Κάστρο του Ουίνδσορ μετά από την κάμψη λόγω πανδημίας.

Συνολικά τα έσοδα για το βρετανικό κράτος από το Crown Estate ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύριο λίρες. Αυτό σημαίνει επίσης πως κατά το επόμενο οικονομικό έτος 2025-26 η βασιλική επιχορήγηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, κατά 45 εκ. λίρες.



Συνολικά οι δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Sovereign Grant μειώθηκαν το 2023-24 κατά 17% σε 89,1 εκ. λίρες.



Όπως προκύπτει από τη δήλωση, παρά τα προβλήματα υγείας στον βασιλικό οίκο τα μέλη της οικογένειας εκτέλεσαν πάνω από 2.300 υποχρεώσεις σε Βρετανία και εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 δεξιώσεις και τελετές στις βασιλικές κατοικίες, ενώ τιμήθηκαν με παρουσία σε αυτές πάνω από 105.000 προσκεκλημένοι.



Ο διαχειριστής των βασιλικών ταμείων σερ Μάικλ Στίβενς τόνισε ότι ήταν η τρίτη χρονιά που η Επιχορήγηση του Ηγεμόνα «δεν αυξήθηκε ούτε κατά μία πένα, παρά τα συμπληρωματικά έξοδα που προέκυψαν από την αλλαγή στο θρόνο και παρά την διψήφια τιμή του πληθωρισμού».

