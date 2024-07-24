Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει μια φάλαινα να αναδύεται από τη θάλασσα και να πέφτει πάνω σε μία μικρή βάρκα με ψαράδες, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN July 23, 2024

Η τρομακτική σκηνή καταγράφηκε στα παγωμένα νερά του New Hampshire των ΗΠΑ.

Εκείνη την ώρα η φάλαινα τρεφόταν με κοπάδι ψαριών στον βυθό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να δει τι βρισκόταν στην επιφάνεια του νερού.

Ξαφνικά, το τεράστιο θηλαστικό ξεπρόβαλε στην επιφάνεια, ακριβώς πίσω από την πρύμνη του μικρού σκάφους, και προσγειώθηκε στη βάρκα.

Οι δύο ψαράδες εκτινάχθηκαν στον αέρα και έπεσαν στη θάλασσα, ενώ το σκάφος αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με ειδικούς το περιστατικό ήταν απλώς μια «κακιά στιγμή» καθώς η φάλαινα έτυχε να τρώει τη στιγμή που βγήκε από το νερό.

«Η βάρκα έτυχε να βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή» εξήγησαν οι ειδικοί στη New York Post.

