Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα καταθέσει ως μάρτυρας στις 30 Ιουλίου σε εφέτη ανακριτή που διερευνά τις κατηγορίες για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής σε βάρος της συζύγου του Μπεγκόνια Γκόμεθ, μια υπόθεση που συγκλονίζει την κυβέρνηση εδώ και μερικές εβδομάδες.

Ο εφέτης ανακριτής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο θα ακούσει τον επικεφαλής της κυβέρνησης "στις 30 Ιουλίου στις 11:00" με την ιδιότητα του "μάρτυρα" στο Ανάκτορο Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του αρχηγού της κυβέρνησης, ανέφερε σε ανακοίνωση το δικαστήριο της Μαδρίτης, στο οποίο ανήκει ο δικαστής.

Ο Σοσιαλιστής ηγέτης, που δηλώνει αφότου ξεκίνησε η υπόθεση ότι η σύζυγός του δεν έχει κάνει τίποτα επιλήψιμο και ότι αποτελούν τον στόχο μιας "'στρατηγικής παρενόχλησης", θα πρέπει να καταθέσει σχετικά με φερόμενη ως αθέμιτη άσκηση επιρροής. Θα πρέπει να "ερευνηθεί" για "ενδεχόμενα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα αυτό" εκτιμά στο θέσπισμά του ο δικαστής Πεϊνάδο.

"Ο Σάντσεθ δεν έχει δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο, δεν έχει δώσει εξηγήσεις στα μέσα ενημέρωσης: οφείλει να τις δώσει ενώπιον ενός δικαστή", δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVE ο Μπόρχα Σεμπέρ, εκπρόσωπος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

"Ελπιζουμε πως το κράτος δικαίου λειτουργεί (...) Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε ο πρωθυπουργός ή ο περίγυρός του, όλοι οι πολιτικοί αξιωματούχοι πρέπει να το καταλάβουν αυτό", συνέχισε.

"Λέγαμε πάντα πως θα κάναμε ό,τι μπορούμε και θα χρησιμοποιούσαμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να βάλουμε τέλος στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στην ιστορία", δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η ανακοίνωση για την κλήτευση του Πέδρο Σάντσεθ γίνεται ενώ η Μπεγκόνια Γκόμεθ προέβαλε από την πλευρά της το δικαίωμα στη σιωπή την Παρασκευή, όταν κλήθηκε από τη δικαιοσύνη, με την υπεράσπιση να δηλώνει πως η υπόθεση, που ξεκίνησε με την κατάθεση αγωγής από μια ομάδα της άκρας δεξιάς, δεν έχει "λόγο ύπαρξης".

Η σιωπή της επικρίθηκε σφόδρα από το PP, αλλά και από το Vox, που έκανε λόγο για "προσβολή προς τον ισπανικό λαό" και ζήτησε από τον Σάντσεθ να πάει ο ίδιος και να δώσει εξηγήσεις στον δικαστή.

Η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ θεωρείται ύποπτη ότι χρησιμοποίησε το αξίωμα του συζύγου της στο πλαίσιο των επαγγελματικών σχέσεών της -- κυρίως με τον Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, έναν Ισπανό επιχειρηματία οι επιχειρήσεις του οποίου βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για να λάβουν κρατική χορηγία.

Η έρευνα σε βάρος της ξεκίνησε έπειτα από αγωγή της Manos Limpias (Καθαρά χέρια), μιας ομάδας που πρόσκειται στην άκρα δεξιά η οποία λέει πως στηρίζεται σε άρθρα του Τύπου. Μια δεύτερη οργάνωση, η Hazte oir (Κάνε να σε ακούσουν), συμμετείχε στη συνέχεια στην αγωγή.

Καταθέτοντας σήμερα στον δικαστή Πεϊνάδο, ο Μπαραμπές, που διδάσκει σε μια δομή που διευθύνει η Μπεγκόνια Γκόμεθ στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, παραδέχθηκε πως είχε συναντήσει τη σύζυγο του Σάντσεθ πέντε ή έξι φορές στο Μονκλόα, τις δύο από τις οποίες παρουσία του πρωθυπουργού.

Ο επιχειρηματίας, που τέθηκε υπό εξέταση στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, είχε λάβει συστατικές επιστολές από την κ. Γκόμεθ για προσκλήσεις υποβολής προσφορών αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Δήλωσε ενώπιον του δικαστή πως οι συναντήσεις αυτές περιορίζονταν σε ερωτήσεις περί καινοτομίας, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Κατά την έναρξη της έρευνας στα τέλη Απριλίου, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε προκαλέσει έκπληξη αναστέλλοντας τις δραστηριότητές του για πέντε ημέρες, λέγοντας ότι σκεπτόταν να παραιτηθεί. Από τότε, δεν έχει πάψει να καταγγέλλει μια υπόθεση που τροφοδοτείται από "δεξιά και ακροδεξιά" μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, είχε ζητήσει η έρευνα να τεθεί στο αρχείο στα τέλη Απριλίου. Όμως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τον δικαστή Πεϊνάδο, παρότι έκθεση της πολιτοφυλακής είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν παρατυπίες εκ μέρους της κ. Γκόμεθ.

Η υπόθεση αυτή, όπου επικεντρώνονται οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης, οδήγησε τον Πέδρο Σάντσεθ να ανακοινώσει έναν "αναγεννημένο δημοκρατικό" νόμο με σκοπό όπως ανέφερε να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση. Το σχέδιο αυτό, που επικρίθηκε από την αντιπολίτευση, θα συζητηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.