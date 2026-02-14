Σκληρή γλώσσα κατά της Ρωσίας από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε,αλλά και τους εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη Διάσκεψη του Μονάχου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρούτε δεν δίστασε να εκφράσει τη βεβαιότητά του για την αμυντική θωράκιση των χωρών του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που η Ρωσία τολμήσει να επιτεθεί, αλλά παράλληλα δήλωσε και σίγουρος πως η Μόσχα δεν πρόκειται να ενεργήσει επιθετικά.

Οι δε εκπρόσωποι των πέντε χωρών σε κοινή τους τοποθέτηση, δήλωσαν πως δεν αισθάνονται σίγουροι ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει όλα τα χημικά της όπλα και ότι οι ισχυρές χώρες της Συμμαχίας είναι υποχρεωμένες να κρατούν τη Ρωσία σε μη επιθετική κατάσταση. Επίσης, δήλωσαν επισήμως πως θεωρούν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με θανατηφόρα τοξίνη σε σωφρονιστική αποικία πριν από δύο χρόνια, βάσει αναλύσεων δειγμάτων.

Η δήλωση προσθέτει συγκεκριμένα ότι οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν οριστικά την παρουσία της επιβατιδίνης (epibatidine), μιας τοξίνης που εντοπίζεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής που δεν ζουν στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Ναβάλνι και έχει ενδιαφέρον να δούμε την απάντηση της Μόσχας, μετά από αυτή την τοποθέτηση των πέντε χωρών του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

