Την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί με τρόπο «αξιοπρεπή» εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, αν και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν περισσότερο το Κιέβο και όχι τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ των τριών πλευρών τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ φαίνεται να επιστρέφουν συνεχώς στο θέμα των παραχωρήσεων.

Όμως, όπως σημείωσε, πολύ συχνά αυτές οι συζητήσεις εστιάζουν συνήθως στις παραχωρήσεις που μπορεί να κάνει η Ουκρανία και «δεν ρωτούν το ίδιο τη Ρωσία», προσθέτοντας ότι συχνά έχει την αίσθηση ότι μιλούν διαφορετική γλώσσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη πρακτικά δεν βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό, κατά την άποψή του, είναι μεγάλο λάθος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, προσθέτοντας ότι όπου δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα ασφάλειας «ο πόλεμος πάντα επιστρέφει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, να είναι ουσιαστικός.

Όπως τόνισε, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα κάνει τα πάντα για να είναι επιτυχείς οι διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η ομάδα του βρίσκεται σε «συνεχή επικοινωνία» με τους διαπραγματευτές του προέδρου Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν νιώθει να υφίσταται πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με βάση και προηγούμενο σχόλιο του ενοίκου του Λευκού Οίκου ότι «η Ρωσία θέλει να κάνει συμφωνία και ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί, αλλιώς θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία», ο Ουκρανός πρόεδρος -μετά από μια σύντομη παύση- απάντησε: «λίγο».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι καταλαβαίνει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη δημιουργία Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης σε τμήματα του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, στο πλαίσιο της οποίας οι δυνάμεις του Κιέβου θα πρέπει να υποχωρήσουν. Όμως, όπως είπε, «δεν μπορούμε απλώς να αποσύρουμε 200.000 ανθρώπους», διερωτώμενος γιατί οι Ουκρανοί να φύγουν τώρα, όταν δεν το έκαναν σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Όσον αφορά το θέμα των εκλογών, όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να ανακοινώσει ένα σχέδιο, ο Ζελένσκι απάντησε ότι, αν η αμερικανική πλευρά θέλει να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, «είμαι έτοιμος να δείξω ότι είμαστε έτοιμοι».

Κλείνοντας το θέμα, πρόσθεσε ότι αν δοθούν στην Ουκρανία δύο μήνες εκεχειρίας, «θα πάμε σε εκλογές».

«Ο Πούτιν δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε όμως την άποψη ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόλεμο».

«Δεν μπορεί να αποχωριστεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από το τέλος του πολέμου. Και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».

Συνεχίζοντας τα αιχμηρά σχόλιά του σε βάρος του Ρώσου ηγέτη, σημείωσε ότι ο Πούτιν δεν περπατά στους δρόμους και ότι «τα φυσιολογικά πράγματα δεν τον ενδιαφέρουν». Υποστήριξε ότι έχει ως είδωλα τον τσάρο Πέτρο και την αυτοκράτειρα Αικατερίνη - τους αρχιτέκτονες των ρωσικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών.





