Η ενότητα στην Ευρώπη, η ενότητα στην ευρωατλαντική κοινότητα αποτελεί την καλύτερη «άμυνα» απέναντι στα επιθετικά σχέδια της Ρωσίας τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την τοποθέτησή του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ευχαριστώντας όλους όσοι «στέκονται στο πλευρό μας, όχι μόνο με λόγια… με συναισθήματα, αλλά με πραγματικές πράξεις».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ειδικότερα τη σημασία του PURL, του σχήματος μέσω του οποίου η Ουκρανία προμηθεύεται αμερικανικής κατασκευής όπλα για να συνεχίσει τον αγώνα της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, σημειώνοντας ότι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να ακούσει ένας ηγέτης είναι πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αδειάσει και δεν μπορούν να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον τομέα των drones και τον καταλυτικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη του πολέμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ουκρανία έχει «περισσότερη εμπειρία από οποιονδήποτε στον κόσμο» στο πώς να αμύνεται απέναντί τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στρατηγική διχασμού που ακολουθεί η Μόσχα σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ενώ εμείς επενδύουμε σε συστήματα αναχαίτισης και προστασίας, η Ρωσία επενδύει στο να σπάσει την ενότητά μας όλων, την ενότητά μας με εσάς, την ενότητα στην Ευρώπη, την ενότητα στην ευρωατλαντική κοινότητα - θέλουν να τη διαλύσουν. Γιατί; Επειδή η ενότητά μας είναι το καλύτερο ανάχωμα απέναντι στα επιθετικά σχέδια της Ρωσίας -το καλύτερο- και κρατάει ακόμη».

Πρόσθεσε όμως ότι και η Ρωσία έχει τους «συνεργούς» της, μεταξύ των οποίων η Βόρεια Κορέα και κινεζικές εταιρείες που παρέχουν εξαρτήματα για ρωσικά όπλα και πυραύλους, προσθέτοντας ότι περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο περισσότερους πόρους εξασφαλίζει η Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος εξελίσσονται και οι κίνδυνοι, εξηγώντας πώς τα drones τύπου Shahed έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια του πολέμου: πλέον διαθέτουν κινητήρα τζετ, πετούν σε διαφορετικά ύψη και καθοδηγούνται από χειριστή σε πραγματικό χρόνο.

«Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο περισσότερους πόρους λαμβάνει ο επιτιθέμενος, τόσο πιο επικίνδυνες γίνονται οι συνέπειες, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται η εξέλιξη των όπλων και του ίδιου του πολέμου — και η εξέλιξη του Πούτιν [του ίδιου]», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε φυσικά να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το πόσο αργή υπήρξε κατά καιρούς η ανταπόκριση των συμμάχων της Ουκρανίας, λέγοντας ότι περίμενε «μήνες» ή «χρόνια» για ζωτικής σημασίας προμήθειες.

«Όποιος επιδιώκει ασφάλεια και ειρήνη πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό: κάθε μέρα μετράει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενόσω πίσω του προβάλλονταν σε οθόνες εικόνες από τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, ενώ προειδοποίησε επίσης για την απειλή που συνιστά η επιθετικότητα του Κρεμλίνου για την Ευρώπη γενικότερα.

«Θέλω να καταλάβετε την πραγματική κλίμακα αυτών των επιθέσεων στην Ουκρανία. Όπως βλέπετε, μέσα σε έναν μόνο μήνα, τον φετινό Ιανουάριο, χρειάστηκε… να αμυνθούμε σε επιθέσεις με 6.000 επιθετικά drones, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν drones Shahed, και με πάνω από 150 ρωσικούς πυραύλους διαφόρων τύπων, καθώς και με περισσότερες από 5.000 κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης. Και αυτό συμβαίνει κάθε μήνα. Φανταστείτε το πάνω από τη δική σας πόλη: δρόμοι διαλυμένοι, σπίτια κατεστραμμένα, σχολεία χτισμένα υπόγεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θέλει να κάνει τους συμμάχους της Ουκρανίας να «αναρωτηθείτε: είστε έτοιμοι όχι μόνο για τις προκλήσεις που φέρνει η ρωσική επιθετικότητα, τις προκλήσεις του σύγχρονου πολέμου, αλλά και για τη διαρκή προσπάθεια να πείθετε τον κόσμο, κάθε μέρα, να αγωνιστεί για στήριξη ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σας — όπως πρέπει να κάνει η Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.