Στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην πολυαναμενόμενη τοποθέτησή του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, υιοθετώντας έναν εντελώς διαφορετικό και σαφώς πιο ενωτικό τόνο σε σχέση με εκείνον του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, μόλις έναν χρόνο πριν στην ίδια εκδήλωση.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ανήκουν μαζί» και πρόσθεσε ότι «η μοίρα μας θα είναι πάντα αλληλένδετη με τη δική σας», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναγνώρισε την ιστορική σημασία της συμμαχίας Ευρώπης–Αμερικής που «έσωσε τον κόσμο» από απειλές του παρελθόντος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολυετούς συνεργασίας δεκαετιών, η οποία έχει δεχθεί έντονη πίεση κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Αν και είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να το κάνουμε αυτό και μόνοι μας, προτιμάμε και ελπίζουμε να το κάνουμε μαζί σας, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ μπορεί κατά καιρούς να είναι κάπως «πιεστικές» στις συμβουλές τους, επιδίωξε όμως να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στη συμμαχία.

Ο τόνος των δηλώσεων του Ρούμπιο το Σάββατο έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνον που είχε υιοθετήσει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μόλις ένα χρόνο πριν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος είχε επικρίνει σφόδρα την Ευρώπη κατηγορώντας την ότι βασίζεται υπερβολικά στη στήριξη των ΗΠΑ.

Παρότι βέβαια, ο Ρούμπιο εξήρε την ιστορική σημασία της ισχυρής συμμαχίας ΗΠΑ–Ευρώπης, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αυτές συνεργάζονται.

«Θέλουμε συμμάχους που να μπορούν να υπερασπίζονται οι ίδιοι τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μη νιώσει την παραμικρή διάθεση να αμφισβητήσει τη συλλογική μας ισχύ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τονίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την άμυνά της απέναντι στις περιφερειακές απειλές, αντί να βασίζεται τόσο πολύ στην αμερικανική βοήθεια.

«Θέλουμε συμμάχους που είναι περήφανοι για τον πολιτισμό τους, την κληρονομιά τους… και που μαζί μας είναι πρόθυμοι και ικανοί να την υπερασπιστούν», επεσήμανε ο Ρούμπιο.

«Γιατί εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και διαχειριστές της “ελεγχόμενης παρακμής” της Δύσης. Δεν επιδιώκουμε να χωρίσουμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο θέμα της ασφάλειας των συνόρων, σημειώνοντας ότι η Δύση μπορεί να ευημερήσει αλλά μόνο αν έχει τον έλεγχο των συνόρων της. «Αυτό δεν είναι έκφραση ξενοφοβίας», αλλά «θεμελιώδης πράξη» εθνικής κυριαρχίας, τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των συνόρων αποτελεί «επείγουσα απειλή» για τον ιστό των κοινωνιών και για την «ίδια την επιβίωση του πολιτισμού μας».

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν τη σοβαρότητα της Ρωσίας όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου»

Όσον αφορά την Ουκρανία και τη στάση της Ρωσίας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν έχουν «περιοριστεί», αλλά έχουν απομείνει «να απαντηθούν τα πιο δύσκολα ερωτήματα», κάτι που κάνει την υπόθεση περίπλοκη.

Ο Ρούμπιο απέρριψε την υπόδειξη του συντονιστή της συζήτησης ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται για τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας πως «δεν το γνωρίζουμε» αυτό.

«Λένε ότι ενδιαφέρονται - το θέμα είναι υπό ποιους όρους είναι διατεθειμένοι να το κάνουν και αν μπορούμε να βρούμε όρους που να είναι αποδεκτοί για την Ουκρανία, στους οποίους η Ρωσία θα συμφωνήσει. Όμως θα συνεχίσουμε να το προσπαθούμε», ανέφερε.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν τη σοβαρότητα της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να «σημειώσουν πρόοδο» στις συνομιλίες και ότι νέες συζητήσεις είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος σε αυτή την αίθουσα θα ήταν αντίθετος σε μια διευθέτηση αυτού του πολέμου, εφόσον οι όροι είναι δίκαιοι και βιώσιμοι. Αυτό είναι που επιδιώκουμε να πετύχουμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το πετύχουμε, ακόμη κι ενώ συνεχίζονται όλα τα άλλα, στο μέτωπο των κυρώσεων και ούτω καθεξής», κατέληξε.

«Πρέπει να έχουμε σχέση με την Κίνα»

Ερωτηθείς για το πώς βλέπει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας Ουάσινγκτον-Πεκίνου, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και έχουν την υποχρέωση να επικοινωνούν.

Τόνισε ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών συχνά δεν θα συμπίπτουν και ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ οφείλουν στον κόσμο να προσπαθήσουν να το διαχειριστούν αυτό.

«Πρέπει να έχουμε μια σχέση με την Κίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως ότι τίποτα από όσα συμφωνήσουν οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των συμφερόντων τους.

Τόνισε ότι είναι λογικό να υπάρχουν ορισμένα «σημεία τριβής» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα και θα συνεχίσουν να υφίστανται κάποιες θεμελιώδεις προκλήσεις, αλλά οι ΗΠΑ θα πρέπει να «προσπαθήσουν να αποφύγουν την περιττή ένταση».

Πηγή: skai.gr

