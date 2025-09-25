Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε την Πέμπτη τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την εβδομάδα ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροπλάνα εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους και μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ: εάν χρειάζεται», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να αποφασίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή αν πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Τι είχε πει ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο τους χώρο, ενώ για τη στάση των ΗΠΑ τόνισε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις».

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, ο Τραμπ απάντησε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις» καθώς προετοιμαζόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν είχε ακόμη κάτι να σχολιάσει σχετικά για τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας τη Δευτέρα: «Δεν έχω απάντηση μέχρι να μάθω ακριβώς τι συνέβη».

Οι δηλώσεις του ήρθαν σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στους κόλπους της Συμμαχίας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών.

Σημειώνεται πως την περασμένη Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones και μαχητικά είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστούν από F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά μαχητικά ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του νατοϊκού εναέριου χώρου, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Φον ντερ Λάιεν: «Στο τραπέζι» η κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους που θα εισέρχεται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ είναι «στο τραπέζι».

«Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο CNN. «Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισβολής στον εναέριο χώρο, μετά από προειδοποίηση και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, φυσικά και υπάρχει η επιλογή να καταρρίψουμε ένα μαχητικό αεροσκάφος που εισβάλλει στον εναέριο χώρο μας».

«Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια σε όλους τους τομείς», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στο CNN. «Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο που βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τον οποίο η Ρωσία διεξάγει εναντίον των δημοκρατιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για αυτό αντιδρούμε σε όλους τους τομείς. Και όπως είπα, είναι απόφαση του ΝΑΤΟ, αλλά θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής: Δεν θα αγγίζετε το έδαφός μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.