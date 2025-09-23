Σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο, ενώ για τη στάση των ΗΠΑ τόνισε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις».

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, ο Τραμπ απάντησε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις» καθώς προετοιμαζόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν είχε ακόμη κάτι να σχολιάσει σχετικά για τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας: «Δεν έχω απάντηση μέχρι να μάθω ακριβώς τι συνέβη».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στους κόλπους της Συμμαχίας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones και μαχητικά είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, με αποτέλεσμα να αναχαιτιστούν από F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά μαχητικά ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του νατοϊκού εναέριου χώρου, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



