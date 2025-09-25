Πιστόριους: Αυξάνεται η ρωσική απειλή στο Διάστημα

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες διαστημικές δραστηριότητες της Ρωσίας συνιστούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή, μετά τον εντοπισμό δύο ρωσικών δορυφόρων να παρακολουθούν δορυφόρους της Intelsat που χρησιμοποιούνται από τις γερμανικές δυνάμεις και άλλους.

«Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επεκτείνει τις δυνατότητές τους για πολεμικές επιχειρήσεις στο διάστημα με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια: μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία των δορυφόρων, να τους τυφλώσουν, να τους χειραγωγήσουν ή να τους καταστρέψουν με άμεση φυσική επίθεση», δήλωσε σε συνέδριο για το διάστημα στο Βερολίνο.

Ο Πιστόριους υπογράμμισε την ανάγκη για διεθνείς συνομιλίες σχετικά με την ανάπτυξη επιθετικών ικανοτήτων στο διάστημα ως μέσο αποτροπής, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο δορυφόρους του τύπου Luch Olymp για να παρακολουθούν δορυφόρους της Intelsat.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.