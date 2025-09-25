Λογαριασμός
Μερτς: Απαιτείται «αποτελεσματική αποτροπή» για να τερματιστούν οι παραβιάσεις από τη Ρωσία

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, επικροτώντας την προειδοποίηση της Συμμαχίας προς τη Μόσχα

Φρίντριχ Μερτς

Την ανάληψη δράσης από το ΝΑΤΟ για την «αποτελεσματική αποτροπή» των επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Συμμαχίας από τη Ρωσία ζήτησε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τους επικεφαλής των ομόσπονδων κρατιδίων.

Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε τη στάση του ΝΑΤΟ επί του θέματος «απόλυτα ορθή», αναφερόμενος στην προειδοποίηση της Συμμαχίας προς τη Ρωσία την Τρίτη ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία» για να αμυνθεί.
 

TAGS: Φρίντριχ Μερτς Γερμανία ΝΑΤΟ Ρωσία
