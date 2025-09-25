Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η αντίδραση της Κάρλα Μπρούνι, πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, μετά την καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για τον σύζυγό της, Νικόλα Σαρκοζί.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο, σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο 70χρονος Σαρκοζί τόνισε πως: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου» και «θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Δίπλα του, σιωπηλή και χαμογελώντας ειρωνικά στις κάμερες στεκόταν η κα Σαρκοζί.

Όταν ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η Κάρλα Μπρουνί, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου του ομίλου Mediapart, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Tο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβυη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του πρώην προέδρου.

