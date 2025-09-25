Η γερμανική εταιρεία Helsing παρουσίασε το CA-1 Europa, ένα AI-ελεγχόμενο UCAV βάρους τεσσάρων τόνων, σχεδιασμένο να πετά αυτόνομα, σε σχηματισμούς-σμήνη ή ως υποστηρικτικό «wingman» για επανδρωμένα μαχητικά, εντείνοντας την κούρσα για φθηνότερα και αναλώσιμα μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα.

Παρουσιάζοντας σε πραγματικό μέγεθος το γωνιώδες, με ουρά σε σχήμα V drone σε εργοστάσιο έξω από το Μόναχο, η Helsing δήλωσε ότι το «CA-1 Europa» θα πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2027 και θα είναι διαθέσιμο για στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Helsing είναι η τελευταία εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας που διεκδικεί ρόλο βασικού κατασκευαστή οπλικών συστημάτων, ανταγωνιζόμενη μεγάλους κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας, γεγονός που αντανακλά τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και τις πιεστικές ανάγκες για ταχύτερους χρόνους ανάπτυξης.

Ζυγίζοντας τέσσερις τόνους, το CA-1 Europa ανήκει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία γνωστή ως Μη Επανδρωμένα Μαχητικά Αεροσκάφη (UCAVs), τα οποία είναι φθηνότερα και πιο αναλώσιμα από τα κλασικά μαχητικά, σε μια εποχή που οι αεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σκληρά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και υψηλότερα κόστη.

Η Helsing ανέφερε ότι το drone, με τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορεί να επιχειρεί μόνο του, σε σμήνη με άλλα μη επανδρωμένα οχήματα ή υπό τον έλεγχο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών σε σχηματισμό τύπου «wingman».

Πέρυσι, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επέλεξε την καλιφορνέζικη start-up Anduril και τον κατασκευαστή των drones Reaper, General Atomics, για να αναπτύξουν τον πρώτο στόλο «Συνεργατικών Μαχητικών Αεροσκαφών», τα οποία μπορούν να εκτελούν αποστολές όπως παρεμβολές σήματος ή να λειτουργούν ως δολώματα.

Τον Ιούνιο, η Airbus παρουσίασε σε φυσικό μέγεθος το δικό της concept για drone σχεδιασμένο να πετά δίπλα στη σημερινή γενιά μαχητικών όπως το Eurofighter Typhoon.

Η Helsing δήλωσε ότι σχεδιάζει επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασία με άλλες, μη κατονομαζόμενες, ευρωπαϊκές εταιρείες.

Δεν αποκάλυψε ποια όπλα θα μπορεί να φέρει ή πόσο θα κοστίζει, αλλά το κόστος θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό ενός συμβατικού μαχητικού αεροσκάφους.

Η Helsing, η οποία ιδρύθηκε το 2021, ειδικεύεται σε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και έχει στραφεί επίσης στην παροχή συστημάτων για μικρότερα drones κρούσης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022.



Πηγή: skai.gr

