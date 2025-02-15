Σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα και ειδικότερα τον Ρώσο πρόεδρο έστειλε από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Ο Πούτιν δεν θα τολμήσει μία επίθεση σε μέλος του ΝΑΤΟ. Αν συμβεί αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία ολοκληρωτική επίθεση της Συμμαχίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν τη «χρησιμότητα» τους αν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ από τη Διάσκεψη Ασφαλείας.

«Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν λόγο, δείξτε τη χρησιμότητά σας, και αυτό συμβαίνει τώρα», είπε σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι αυτό σημαίνει αύξηση των αμυντικών τους δαπανών και ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων για τη συμβολή τους στη διασφάλιση της ειρήνης.

