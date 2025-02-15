Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια συνάντηση κορυφής τη Δευτέρα στο Παρίσι, γνωστοποίησε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία ανησυχούν την Ευρώπη.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ "θα παραστεί σε μια συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα μετά από πρόσκληση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και την ενότητά μας", δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ με ανάρτηση στο X.

Απεσταλμένος ΗΠΑ: Εκτός των συζητήσεων η Ευρώπη

Θα ζητηθεί η γνώμη της Ευρώπης – αλλά τελικά θα αποκλειστεί – από τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, αποκάλυψε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Keith Kellogg.

Ερωτηθείς εάν η Ευρώπη θα ήταν παρούσα στις προγραμματισμένες συνομιλίες, ο Κιθ Κέλογκ είπε ότι είναι «ρεαλιστής και ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Μπορεί να είναι σαν η κιμωλία στον πίνακα, να αχνοφαίνεται, αλλά σας λέω κάτι που είναι πραγματικά πολύ ειλικρινές», είπε το Σάββατο.

«Και στους Ευρωπαίους φίλους μου, θα έλεγα: μπείτε στη συζήτηση, χωρίς όμως να παραπονιέστε ότι μπορεί, να βρεθείτε ή όχι στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, αυξάνοντας τις δαπάνες [άμυνας]».

Οι δηλώσεις του Kellogg θα προκαλέσουν έκπληξη σε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες που δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ και πιστεύουν ότι η ασφάλεια της χώρας τους είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη μοίρα της Ουκρανίας. Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Παρίσι την Κυριακή για να συζητήσουν την κατάσταση.

Ο Kellogg είπε ότι ένας λόγος για τον οποίο απέτυχαν οι προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ήταν η εμπλοκή πάρα πολλών χωρών που δεν είχαν τη δυνατότητα να εκτελέσουν οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. «Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», είπε στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα την ομιλία του στη διάσκεψη για να προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη είναι πιθανό να αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις. Προέτρεψε την Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα και να σχηματίσει έναν ευρωπαϊκό στρατό στον οποίο η Ουκρανία θα διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο.

Την ίδια ώρα, και μετά την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια χθες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι όλο και πιο ανήσυχοι για την προσέγγιση του Τραμπ ως προς την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Φοβούνται, μάλιστα, ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι επωφελής μεν για τις ΗΠΑ, αλλά θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, όχι μόνο για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και της Ευρώπης.

Τουσκ: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει ότι στενεύει ο κλοιός και καθίσταται επιτακτική η παρέμβαση της Ευρώπης. Αναλυτικά αναφέρει: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης σχετικά με την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, αλλιώς άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα… Αυτό το σχέδιο πρέπει να προετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2025

Ο Κέλογκ δήλωσε ότι τα κρίσιμα ζητήματα είναι να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η Ουκρανία θα διατηρήσει την κυριαρχία της. Είπε ότι αυτό θα απαιτούσε μια αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ, ως ο μοναδικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, δεν ήταν ακόμη σε θέση να καθορίσει μια τέτοια εγγύηση.

Πρόσθεσε: «Ο Τραμπ θα χρειαζόταν ένα πλήρες φάσμα επιλογών» και ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι». Είπε ότι εργάζεται σε «χρόνο Τραμπ», προσθέτοντας ότι αναμένει μια συμφωνία σε εβδομάδες και μήνες. Ένα βασικό ζήτημα ήταν να συμφωνηθεί πώς θα αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, είπε.

Πρόσθεσε επίσης πως συνεργαζόταν με τις επαφές του στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενώ ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, βρισκόταν σε επαφή με τους Ρώσους.

Γάλλος ΥΠΕΞ στη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις

Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις και να κάνει θυσίες προκειμένου να διαχειριστεί τις απειλές που αντιμετωπίζει και να διασφαλίσει την ασφάλειά της, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

"Πρέπει να προετοιμαστούμε. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες μέρες, να λάβουμε περίπλοκες αποφάσεις και να κάνουμε ακόμη και θυσίες που δεν περιμέναμε μέχρι τώρα προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτήν την ασφάλεια", είπε ο Μπαρό, μιλώντας στους δημοσιογράφους στη διάσκεψη.

Ο Μπαρό είπε επίσης πως πιστεύει ότι, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να διαμορφώνει την άποψή της σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν οι ΗΠΑ την κρίση στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, τέσσερις ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς δήλωσαν πως οι ΗΠΑ έχουν στείλει διπλωματικό έγγραφο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με το οποίο τις ρωτούν τι μπορούν να συνεισφέρουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πηγές, το έγγραφο θέτει ερωτήσεις όπως ενδεχόμενες συνεισφορές στρατευμάτων στο μέλλον, με δύο από τις πηγές να προσθέτουν πως εστάλη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

