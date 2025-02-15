Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας θα συγκαλέσει αύριο, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, μια άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που είναι παρόντες στο Μόναχο για να γίνει απολογισμός των τελευταίων επαφών με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης» και ότι «η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 π.μ., στην έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

