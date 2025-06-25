Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ «είναι ένας άνθρωπος της δύναμης και της ειρήνης».

Επιπλέον, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή «κατάφερε να πείσει τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες».

«Σήμερα θα αποφασίσουμε ομόφωνα να πάμε στο 5%», τόνισε, προσθέτοντας «ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερα οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί, όχι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι».

Πηγή: skai.gr

