Σοκαριστικές καταγγελίες από 17χρονες μαθήτριες στην Κολομβία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες στρατολογήθηκαν στη βιομηχανία των sexcam ενώ πήγαιναν ακόμα σχολείο.

Οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως από έρευνα του BBC, που παρουσιάζει σοβαρές καταγγελίες εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών στη βιομηχανίαν των sexcam.

Η Ιζαμπέλα, της οποίας τα στοιχεία παραμένουν ανώνυμα για λόγους ασφαλείας, δέχτηκε φυλλάδιο έξω από το σχολείο της στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Το φυλλάδιο υπόσχονταν χρήματα «χάρη στην ομορφιά της». Μητέρα ενός μικρού παιδιού και χωρίς άλλες επιλογές, αποφάσισε να επισκεφτεί τον χώρο. Αυτό που βρήκε ήταν ένα sexcam στούντιο με δωμάτια διακοσμημένα σαν υπνοδωμάτια, εξοπλισμένα με κάμερες και φωτισμό.

Ξεκίνησε αμέσως, χωρίς καμία εκπαίδευση και χωρίς γραπτό συμβόλαιο. Λίγες μέρες αργότερα, της πρότειναν να μεταδίδει μέσα από την τάξη της. Στην αρχή το έκανε διακριτικά στο θρανίο της, ώσπου οι πελάτες άρχισαν να ζητούν σεξουαλικές πράξεις. Τότε ζητούσε άδεια για την τουαλέτα και έκλεινε την πόρτα της καμπίνας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των θεατών. Όπως λέει, «σκεφτόμουν μόνο το παιδί μου, αυτό μου έδινε δύναμη».

Τι είναι τα sexcam

Πρόκειται για στούντιο με ξεχωριστά δωμάτια εξοπλισμένα με φώτα, υπολογιστές, κάμερες web και σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα μοντέλα εκτελούν σεξουαλικές πράξεις που μεταδίδονται σε θεατές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι τους στέλνουν μηνύματα και τους κάνουν αιτήματα.

Παρά την απαγόρευση απασχόλησης ανηλίκων, τα στούντιο φέρεται να παρακάμπτουν τους ελέγχους των διεθνών πλατφορμών όπως τα BongaCams, Chaturbate, StripChat και LiveJasmin, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες ή λογαριασμούς που ανήκαν σε άλλες (ενήλικες) γυναίκες.

Η Ιζαμπέλα εμφανιζόταν ζωντανά σε StripChat όταν ήταν 17 ετών, μέσω λογαριασμού που είχε δημιουργηθεί στο όνομα άλλης γυναίκας. Παρόμοιες καταγγελίες έγιναν και από άλλα κορίτσια. Η Κείνι, για παράδειγμα, ξεκίνησε στα 17 με ψεύτικη ταυτότητα και εμφανίστηκε στο BongaCams.

Ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Κολομβία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Semrush, οι επισκέψεις στις sexcam πλατφόρμες παγκοσμίως έχουν τριπλασιαστεί από το 2017, φτάνοντας το 1,3 δισεκατομμύριο τον Απρίλιο του 2025. Η Κολομβία αποτελεί τη μεγαλύτερη «βάση» της βιομηχανίας με πάνω από 400.000 μοντέλα και 12.000 στούντιο.

Πολλές νεαρές κοπέλες εισέρχονται στον χώρο λόγω φτώχειας, έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού στο σπίτι ή προσωπικών οικογενειακών προβλημάτων. Όπως αναφέρουν, τα στούντιο τους υπόσχονται εύκολο χρήμα, αλλά στην πράξη η πλειονότητα παίρνει μόλις 20%-30% των εσόδων. Το υπόλοιπο καταλήγει στις πλατφόρμες και στα στούντιο.

Υπάρχουν καταγγελίες για βάρδιες διάρκειας 8-18 ωρών, χωρίς διαλείμματα για φαγητό ή τουαλέτα, με πρόστιμα σε περίπτωση διακοπής. Ορισμένες αναφέρουν ότι έβγαλαν μόλις 5 δολάρια μετά από πολύωρη εργασία.

«Μας εξαπάτησαν» - Ψυχολογικό τραύμα και νομικές κινήσεις

Η Ιζαμπέλα δούλευε για δύο μήνες, ξυπνώντας στις 5 το πρωί για να προλάβει σχολείο, παιδί και εργασία. Στο τέλος, πήρε μόλις 174.000 πέσος (42 δολάρια). Τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για βασικά, όπως γάλα και πάνες.

Η ψυχολογική της κατάσταση χειροτέρευσε. Έκλαιγε συνεχώς, μέχρι που η μητέρα της την πήγε σε ψυχολόγο. Μαζί με άλλες έξι κοπέλες έχει υποβάλει καταγγελία στον εισαγγελέα, κατηγορώντας το στούντιο για εκμετάλλευση ανηλίκων, εργασιακή εκμετάλλευση και οικονομική εξαπάτηση.

Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ακόμα βίντεο μου στο διαδίκτυο, ενώ ήμουν ανήλικη. Δεν μπορώ να τα κατεβάσω. Με έχει σημαδέψει και δεν θέλω να το σκέφτομαι πια».

Πολιτική πίεση και ανάγκη για ρύθμιση

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτήρισε τους ιδιοκτήτες τέτοιων στούντιο «σύγχρονους δουλεμπόρους» και δεσμεύτηκε για αυστηρότερη εργατική νομοθεσία.

Η έκθεση της Human Rights Watch, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, περιγράφει περιπτώσεις κακομεταχείρισης, εξαναγκασμού σε πράξεις και απάνθρωπες συνθήκες σε στούντιο εντός και εκτός Κολομβίας.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών και την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ζητώντας την άμεση αφαίρεση των παράνομων βίντεο και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Πηγή: skai.gr

