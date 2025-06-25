Πηγή από την ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε σήμερα τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την οποία είχε ανακοινώσει χθες ο Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Sky News

«Η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στη Χάγη», δήλωσε η πηγή.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να κάνουν σύντομες δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 13:30 στη Χάγη (14:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η πηγή αυτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει καθ' οδόν προς την Ολλανδία ότι είναι «πιθανό» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του ενώ εχθές αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξ ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις για το πότε.

Πρόκειται για την 3η συνάντηση των 2 προέδρων μέσα σε λίγους μήνες, μετά την επεισοδιακή επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο στις 28 Φεβρουαρίου και την απρογραμμάτιστη ολιγόλεπτη συνάντησή τους στο Βατικανό, στις 26 Απριλίου, κατά την άφιξή τους στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

