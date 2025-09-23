Το ΝΑΤΟ είναι «έτοιμο και πρόθυμο» να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου για την Εσθονία υπογραμμίζοντας ότι «επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά ότι η κοινή μας δέσμευση για συλλογική άμυνα είναι ακλόνητη».

«Δεν θέλουμε να δούμε τη συνέχιση αυτού του επικίνδυνου μοτίβου από τη Ρωσία, σκόπιμα ή όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους», υποστήριξε ο Ρούτε.

Ερωτηθείς αν το ΝΑΤΟ είναι πλέον έτοιμο να καταρρίψει ρωσικά αεροπλάνα πάνω από το έδαφος του ΝΑΤΟ απάντησε ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την απειλή που θέτει το αεροσκάφος».

Για τη ρωσική εισβολή στην Εσθονία συγκεκριμένα, είπε ότι τα αεροσκάφη «δεν αποτελούσαν άμεση απειλή» και έτσι συνοδεύτηκαν εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου χωρίς ισχυρότερη αντίδραση. Υπογράμμισε επίσης ότι η αντίδραση της συμμαχίας στο περιστατικό ήταν «γρήγορη και αποφασιστική».

«Το μήνυμά μας προς τους Ρώσους είναι σαφές: θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους. Θα διασφαλίσουμε ότι μπορούμε πάντα να αμυνθούμε και να αποτρέψουμε όταν χρειαστεί» επισήμανε ο Ρούτε.

Για το αν το ΝΑΤΟ άργησε να αντιδράσει αφού το ρωσικό MiG παρέμεινε στον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά, δήλωσε ότι η Συμμαχία αντιδρά πάντα με «ψυχραιμία και αποφασιστικότητα» και επαίνεσε τους πιλότους που «ενεργούν τόσο αποφασιστικά και τόσο γρήγορα».

Ερωτηθείς επίσης για το χθεσινό περιστατικό με drones στην Κοπεγχάγη είπε ότι μόλις μίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν, αλλά αρνήθηκε να πει αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη Ρωσία.

Όπως είπε, τα περιστατικά αφορούσαν «τρία μεγάλα drones» και «οι Δανοί αυτή τη στιγμή αξιολογούν ακριβώς τι συνέβη για να βεβαιωθούν τι κρύβεται πίσω από αυτό».

«Είμαστε σε πολύ στενή επαφή σχετικά με αυτό, οπότε είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι», σχολίασε.

Ο Ρούτε επανέλαβε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι αυτό που κάνουν οι Ρώσοι «είτε σκόπιμα είτε όχι» είναι «απερίσκεπτο», «μη αποδεκτό» και «πρέπει να σταματήσει». Όπως είπε αυτές οι προκλήσεις δεν θα αποθαρρύνουν το ΝΑΤΟ από το να υποστηρίξει την Ουκρανία «αν αυτό νομίζουν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν».





