Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα δύο μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις το βράδυ της Δευτέρας, εξαιτίας της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους. Η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα».

Σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Τρίτης, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET) χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρατηρήθηκαν δύο ή τρία μεγάλα drones στην περιοχή του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των απογειώσεων και προσγειώσεων για περίπου τέσσερις ώρες. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στο αεροδρόμιο του Όσλο, όπου παρατηρήθηκαν δύο drones και ο εναέριος χώρος έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, με συνέπεια δεκάδες πτήσεις να εκτραπούν και χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν καθηλωμένοι.

🇩🇰⚡️ - Footage of an unidentified drone was flying over Copenhagen airport.



🇩🇰⚡️ — Police say there aren't "sure about anything" and that they estime 2-3 drones flew in the airspace.



🇩🇰⚡- Copenhagen International Airport has reopened.after couple hours closed.… pic.twitter.com/zQibTsjwEs — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) September 23, 2025

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι πίσω από τα drones υπήρχε ένας «ικανός χειριστής», προσθέτοντας πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση των δραστών μέχρι στιγμής. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν είναι γνωστό από πού προήλθαν τα drones, ούτε πού κατευθύνθηκαν».

Οι δανέζικες αρχές υπογράμμισαν ότι θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η αστυνομία θα συνεργαστεί στενά με τις νορβηγικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

🎥 Norwegian state media released footage tonight claiming to show one of the large drones behind the Copenhagen Airport shutdown yesterday.#Denmark #Copenhagen #Drones #Aviation pic.twitter.com/DzllJ9E4kN — Conflicthistory and News (@news_and32812) September 23, 2025

Αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία στην Κοπεγχάγη στις 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να παραθέσει στοιχεία ή πηγή για τον ισχυρισμό. Οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση ή απόδοση ευθυνών.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος του έκλεισε στις 20:30 τοπική ώρα τη Δευτέρα, ενώ η λειτουργία επανήλθε περίπου στις 00:30. Συνολικά τουλάχιστον 35 πτήσεις εκτράπηκαν, σύμφωνα με το Flightradar24.

Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και επαναλειτούργησε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

