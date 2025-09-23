Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Drones πάνω από τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο: Η σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή

H Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης

drone

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα δύο μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις το βράδυ της Δευτέρας, εξαιτίας της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους. Η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα».

Σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Τρίτης, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET) χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρατηρήθηκαν δύο ή τρία μεγάλα drones στην περιοχή του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των απογειώσεων και προσγειώσεων για περίπου τέσσερις ώρες. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στο αεροδρόμιο του Όσλο, όπου παρατηρήθηκαν δύο drones και ο εναέριος χώρος έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, με συνέπεια δεκάδες πτήσεις να εκτραπούν και χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν καθηλωμένοι.

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε ότι πίσω από τα drones υπήρχε ένας «ικανός χειριστής», προσθέτοντας πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση των δραστών μέχρι στιγμής. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν είναι γνωστό από πού προήλθαν τα drones, ούτε πού κατευθύνθηκαν».

Οι δανέζικες αρχές υπογράμμισαν ότι θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η αστυνομία θα συνεργαστεί στενά με τις νορβηγικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

Αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία στην Κοπεγχάγη στις 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να παραθέσει στοιχεία ή πηγή για τον ισχυρισμό. Οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση ή απόδοση ευθυνών.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος του έκλεισε στις 20:30 τοπική ώρα τη Δευτέρα, ενώ η λειτουργία επανήλθε περίπου στις 00:30. Συνολικά τουλάχιστον 35 πτήσεις εκτράπηκαν, σύμφωνα με το Flightradar24.

Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και επαναλειτούργησε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones Όσλο κοπεγχάγη Δανία Νορβηγία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark