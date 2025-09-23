Ένα αυτόνομο υπερηχητικό drone με χαρακτηριστικά stealth, κατασκευασμένο για να συνοδεύει -αλλά όχι μόνο- τα αμερικανικά F-35 σε αποστολές καταδίωξης, κατασκοπίας και επιθέσεων αποκάλυψε η Lockheed Martin.

Survivable. Lethal. Autonomous.

Lockheed Martin Vectis™ is here. 🦨



This cutting-edge uncrewed aircraft integrates with 5th and next-gen platforms and provides unparalleled mission survivability. pic.twitter.com/Y7IgoUqstF September 21, 2025

Το Vectis, όπως λέγεται το drone αυτό, είναι το τελευταίο δημιούργημα του εργαστηρίου προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης Skunk Works της Lockheed Martin, από όπου έχουν βγει τα U2, τα SR-71 Blackbird και τα F-117 Nighthawk, σύμφωνα με τη The Sun.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με χρήματα της εταιρείας το Vectis ήδη θεωρείται μια πρωτοποριακή καινοτομία που θα μπορούσε να δώσει στην Αμερική και τους συμμάχους της ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους αιθέρες.

Τι διαθέτει το Vectis

Μεγαλύτερο από ένα drone τύπου πυραύλου αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16, το Vectis εμπίπτει στην κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών Group 5 – ήτοι ζυγίζει περίπου 600 κιλά και μπορεί να πετάξει σε ακραία υψόμετρα.

Οι απεικονίσεις του Vectis «δείχνουν» πως το drone θα έχει σχήμα Δ χωρίς ουρά, που βοηθά να αποφεύγει τα εχθρικά ραντάρ, θα διαθέτει άτρακτο με χαρακτηριστικά stealth και κινητήρα στο ουραίο πάνω μέρος.

Το drone αυτό θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αποστολές επιτήρηση, αλλά και αμυντικές και επιθετικές αερομαχίες, σύμφωνα με τη The Sun. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να εκτελεί αυτόνομες αποστολές ή να λειτουργεί ως «συνοδός-φύλακας» στα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Αμερικής, όπως το F-35 Lightning II.

Σε αντίθεση δε με πολλά απόρρητα πρωτότυπα, το Vectris δεν θα είναι διαθέσιμο μόνον για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, αλλά και για συμμάχους, αφού διαθέτει ανοιχτή για αναβαθμίσεις αρχιτεκτονική και κατασκευάζεται με γνώμονα την προσιτή τιμή μέσω ψηφιακού σχεδιασμού και τεχνολογιών αιχμής.

«Το Vectis είναι το αποκορύφωμα της εμπειρίας μας στην ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων, την ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών και την αυτονομία», ανέφερε ο Ο. Τζέι, Σάντσεζ, επικεφαλής της Skunk Works.

Η κρίσιμη χρονική στιγμή και οι αεράμυνες

Τα αποκαλυπτήρια του drone της Lockheed Martin γίνονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, που διαθέτει στην παρούσα φάση λιγότερα από τα μισά μαχητικά αεροσκάφη που είχε το 1987.

Τα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται καθώς οι επιτελείς στρέφονται σε φθηνά, μη επανδρωμένα drones με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Vectis, τα οποία θεωρούνται πολλαπλασιαστές ισχύος καθώς μπορούν να συνοδεύουν επανδρωμένα μαχητικά και να κατακλύζουν τις εχθρικές αεράμυνες.

«Το CCA (Collaborative Combat Aircraft - αεροσκάφος συνοδείας μάχης) αφορά στην παροχή αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε εξαιρετικά αμφισβητούμενα περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω καινοτόμων στρατηγικών σχεδιασμού και προμηθειών - και οι δύο προμηθευτές πληρούν ή ξεπερνούν βασικά ορόσημα. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να περάσουμε από την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό το 2028

Το Vectis αναμένεται να «απογειωθεί» εντός της επόμενης διετίας και να είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2028.

H Lockheed Martin αναφέρει πως το drone θα έχει την εμβέλεια να επιχειρεί όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Ινδο-ειρηνικού ωκεανού. Ο σχεδιασμός του παρουσιάζεται ως ο πιο βιώσιμος και επαναχρησιμοποιήσιμος από τους ανταγωνιστές, σηματοδοτώντας μια στροφή σε σχέση με την αντιμετώπιση των drones ως αναλώσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Η Skunk Works επιμένει ότι λόγω της ευελιξίας του το drone αυτό θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος των Πεζοναυτών των ΗΠΑ ή και των πολεμικών αεροποριών συμμάχων της Αμερικής, φέρνοντας το Vectis της Lockheed αντιμέτωπο με τα ανταγνωιστικά MQ-28 Ghost Bat της Boeing και άλλα ανάλογα stealth μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

