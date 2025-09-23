Βρετανία: Οι ρωσικές παραβιάσεις ανοίγουν την πόρτα σε μια άμεση ένοπλη αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία είναι έτοιμη να αναχαιτίσει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, διεμήνυσε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, στέλνοντας αυστηρή προειδοποίηση ότι οι ενέργειες αυτές κινδυνεύουν να προκαλέσουν «άμεση ένοπλη αντιπαράθεση» με τη δυτική συμμαχία.

Μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία συγκλήθηκε μετά από αλλεπάλληλες ρωσικές παραβιάσεις σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, η Κούπερ τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Είμαστε αποφασισμένοι. Και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αεροπλάνα που επιχειρούν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ χωρίς άδεια, τότε θα το πράξουμε».

Όπως προειδοποίησε, οι ρωσικές παραβιάσεις «ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού» και «ανοίγουν την πόρτα σε μια άμεση ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας» ενώ υποστήριξε πως «η δύναμη του ΝΑΤΟ είναι απαράμιλλη».



We stand ready to take all steps necessary to defend NATO’s skies and NATO’s territory against Russia’s imperialist warmongering.



We are unwavering in our support for the @UN Charter, for our NATO Allies and for Ukraine.



🇬🇧📷 @YvetteCooperMP in the UNSC meeting on Estonia. pic.twitter.com/JfVAFVq2EN — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) September 22, 2025

Πηγή: skai.gr

