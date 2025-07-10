Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε μια ειλικρινή και κρίσιμη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη διάρκεια της οποίας μετέφερε την απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την έλλειψη ευελιξίας από τη ρωσική πλευρά και την ανάγκη χάραξης οδικού χάρτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας την Πέμπτη, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είχε μια ειλικρινή και σημαντική συνομιλία με τον Σεργκέι Λαβρόφ, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι μετέφερε εκ νέου τη δυσαρέσκεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία από τη ρωσική πλευρά.

«Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», δήλωσε ο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση που διήρκεσε 50 λεπτά, στο περιθώριο της διάσκεψης της ASEAN.

Μάλιστα, ο Ρούμπιο είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Λαβρόφ τού παρουσίασε «μια νέα ιδέα» για την Ουκρανία, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Μαλαισία.

«Δεν πρόκειται για μια νέα προσέγγιση. Είναι μια νέα ιδέα ή μια νέα σκέψη, την οποία θα μεταφέρω στον πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ) για να τη συζητήσουμε», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι μια πρωτοβουλία που θα οδηγήσει «αυτομάτως στην ειρήνη» αλλά «θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει την πόρτα» για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν για το ενδεχόμενο επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, καθώς και για την κατάσταση στο Ιράν και τη Συρία.

«Έλαβε χώρα μια ουσιαστική και ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διευθέτηση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία, την κατάσταση στο Ιράν και τη Συρία, καθώς και για μια σειρά άλλων διεθνών ζητημάτων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο «επιβεβαίωσαν την αμοιβαία επιθυμία τους να βρεθούν ειρηνικές λύσεις στις συγκρούσεις, να αποκατασταθεί η ρωσοαμερικανική οικονομική και ανθρωπιστική συνεργασία και να διευκολυνθούν οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών».

Ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον θα συνεχιστεί, καταλήγει το ρωσικό ΥΠΕΞ.



