Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, καθώς όπως είχε πει και στο παρελθόν θα τους χρειαστεί για την άμυνά της.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα αποστείλουν επιπλέον οπλισμό στην Ουκρανία, κυρίως αμυντικού χαρακτήρα, με στόχο να βοηθήσουν τη χώρα να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση, η οποία εντείνεται στα μέτωπα του πολέμου.

Σημειώνεται ότι η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Βλάντιμιρ Πούτιν εντείνεται με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει δημοσίως βολές κατά του Ρώσου προέδρου. Την Τρίτη εξέφρασε για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία ενώ ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει την αποστολή αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τον Ρώσο πρόεδρο και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

«Ο Πούτιν μας πετάει πολλές ανοησίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη διάρκεια συνάντησης με μέλη του υπουργικού συμβουλίου

στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα εντείνει την παραγωγή όπλων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα ενισχύσουμε τους εργολάβους για να κατασκευάζουν τα όπλα γρηγορότερα».

Πηγή: skai.gr

