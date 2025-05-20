Τραμπ- Πούτιν: Τηλεφώνημα χωρίς απτά αποτελέσματα

Μετά την επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ καλλιεργεί ελπίδες για συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Βατικανό χωρίς όμως να έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα.

Στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά το πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην προοπτική άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στο Βατικανό για μια κατάπαυση του πυρός. Δεν έδωσε ωστόσο λεπτομέρειες με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό: «Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να γίνουν διαπραγματεύσεις στο Βατικανό. Ίσως αυτό θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τη σημασία των συνομιλιών. Το ενδεχόμενο συζητήθηκε χθες. Θα ήταν τιμή τους να φιλοξενήσουν τις διαπραγματεύσεις. Οπότε το να γίνουν στο Βατικανό είναι μια πολύ καλή ιδέα».

Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα: «Νομίζω ότι κάτι θα συμβεί. Εμπλέκονται μεγάλοι εγωισμοί αλλά νομίζω ότι κάτι θα συμβεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποσυρθώ και τότε οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν μόνες τους. Πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα σε τελική ανάλυση. Και θα πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκό ζήτημα».

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πίεσε τον Πούτιν να κινηθεί

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να διαπραγματευθούν ένα μνημόνιο συνεργασίας για μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Στη βάση αυτή είναι πιθανή μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε με τον πλέον σαφή τρόπο πιθανούς ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός, όπως είναι η απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από ουκρανικά εδάφη.

Υπενθυμίζουμε ότι επανειλημμένα το Κρεμλίνο ζήτησε κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις τέσσερις περιοχές που ελέγχει εν μέρει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία, δηλαδή Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων με τον αμερικανό πρόεδρο μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν, αποκόμισαν την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να εξαναγκάσει τον ρώσο πρόεδρο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ασκώντας μεγαλύτερη πίεση, γράφει η εφημερίδα Financial Times, η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος Τραμπ δεν αναφέρθηκε ούτε καν στην προοπτική επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στην Ρωσία στην παρούσα φάση. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN αιτιολόγησε τη στάση του στους δημοσιογράφους ισχυριζόμενος ότι υπάρχουν πιθανότητες να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το στάδιο.

Πηγές: AP, dpa

Πηγή: Deutsche Welle

