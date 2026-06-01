Ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Insa για την κυριακάτικη Bild, σύμφωνα με την οποία το 70% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι πιθανό να εκλεγεί ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου που προέρχεται από την ακροδεξιά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τη σημαντική άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση συγκεντρώνει ποσοστό 41% στο συγκεκριμένο κρατίδιο, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων.

Η προοπτική αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε να ανατρέψει ισορροπίες δεκαετιών στη γερμανική πολιτική σκηνή και να αμφισβητήσει στην πράξη το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος» που μέχρι σήμερα απέκλειε τη συνεργασία των παραδοσιακών κομμάτων με την AfD.

Το κόμμα της ακροδεξιάς εμφανίζεται να επενδύει πολιτικά στο σύνθημα ενός «νέου γερμανικού πατριωτισμού» και στην ανάγκη «υπέρβασης του παρελθόντος», επιχειρώντας να διευρύνει την απήχησή του σε ευρύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος.

Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση αναδεικνύει προβλήματα και για τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 41% των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην καγκελαρία πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, ένδειξη της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση και της αυξανόμενης δυσαρέσκειας σε μέρος της κοινής γνώμης.

Πηγή: skai.gr

