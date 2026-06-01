Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχικά, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή είχαν οδηγηθεί να απολογηθούν 12 κατηγορούμενοι, ωστόσο δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.

Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου», φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη, ενώ στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.

Από την πλευρά της, η συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων Κική Πακιρτζίδου δήλωσε «ο εντολέας μου δεν έχει πάρει ούτε ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπληρώνοντας πως «πρέπει να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι για τις επιδοτήσεις».

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί.

Πηγή: skai.gr

