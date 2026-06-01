Ανοικτό το ενδεχόμενο για να επιστρέψει στην Ευρώπη άφησε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο θηριώδης, Λιθουανός σέντερ των Νάγκετς, μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του, όπου αναφέρθηκε στα σενάρια επιστροφής του στη γηραιά ήπειρο, τόνισε ότι όλα εξαρτώνται από την ομάδα του Ντένβερ, ενώ δεν έκρυψε ότι του λείπει η Ευρώπη, μετά από 14 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά:

«Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, έχει τους δικούς του στόχους και βλέπει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχει η οικογένεια, το μέρος όπου θέλεις να ζήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Όλα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση. Αν το όνειρο κάποιου είναι να παραμείνει στο NBA όσο περισσότερο γίνεται, τότε είναι αξιέπαινο να κυνηγά αυτόν τον στόχο», ανεφερε αρχικά.

«Δεν είμαι πλέον 20 χρονών. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μου. Είτε γίνεται θόρυβος είτε όχι, δεν με επηρεάζει. Ξέρω τι κάνω, με ποιους μιλάω και ποιες ομάδες εμπλέκονται. Είναι ευχάριστο όταν ακούς θετικά σχόλια, αλλά όταν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ντόρο ή να προσβάλουν, δεν δίνω σημασία»

Τέλος τόνισε: Θέλω να κερδίζω. «Θέλω να βρίσκομαι στο βάθρο, να απολαμβάνω το μπάσκετ και να οδηγώ την ομάδα μου σε επιτυχίες. Δεν ξεχωρίζω πρωταθλήματα ή διοργανώσεις. Για μένα κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνας είναι σημαντικός».

