Έξι πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών κοντά στην πόλη Ακαπούλκο (νότια), πασίγνωστη λουτρόπολη στις ακτές του νότιου Μεξικού στον Ειρηνικό, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές.

Πέντε άνδρες και γυναίκα σκοτώθηκαν στην ανταλλαγή πυρών, που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε κωμόπολη γνωστή με την ονομασία 30ό Χιλιόμετρο, στην οδό που συνδέει την πρωτεύουσα με την Ακαπούλκο, ανέφερε η εισαγγελία στην Γκερέρο, μια από τις πολιτείες της χώρας που πλήττονται σκληρότερα από το ατελείωτο κύμα βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα σε διασταυρούμενα πυρά, εξήγησε ο Αδάν Κασαρούμπιας, κοινοτικός επίτροπος.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Actualización : Presuntos pistoleros de “Los Rusos” irrumpieron el lunes en el poblado conocido como kilómetro 30 que pertenece a la zona rural de Acapulco, Guerrero. El saldo preliminar es de al menos 3 muertos. Incluso hasta autos incendiados se reportaron y según gabinete de… pic.twitter.com/RK6DLC0PdI — Irving (@IrvingPineda) May 20, 2025

Στρατιωτικοί και αστυνομικοί βρήκαν όχημα με θωράκιση και στο εσωτερικό του εκρηκτικά και όπλα στον τόπο της ανταλλαγής πυρών, καθώς και απανθρακωμένο όχημα, συνέχισε.

Ο κ. Κασαρούμπιας ανέφερε πως τουλάχιστον τρία οχήματα με ενόπλους ενεπλάκησαν στην ανταλλαγή πυρών, που κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τρομοκράτησε τους κατοίκους.

«Ακόμα και με τηγάνια, ρόπαλα, με ό,τι έχουμε, θα δώσουμε μάχη για το χωριό μας, για την ηρεμία μας», είπε ο αιρετός.

Αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο του λιμανιού στο Ακαπούλκο και οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Την Πέμπτη, δημοσιογράφος που διαχειριζόταν ειδησεογραφική σελίδα στο Facebook δολοφονήθηκε από ένοπλο στην Ακαπούλκο, όπου η βία συνυπάρχει με τον άφθονο και ιδιαίτερα προσοδοφόρο τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της μεγάλης εβδομάδας, τον Απρίλιο, διαπράχτηκαν 12 ανθρωποκτονίες στην πόλη — ενώ τα ξενοδοχεία της ανέφεραν πως το ποσοστό πληρότητας έφθανε το 92,5%.

Πάνω από 480.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν τέθηκε σε εφαρμογή εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πολιτική κατά των καρτέλ των ναρκωτικών με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

