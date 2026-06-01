Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο 61,2ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλείται κάποιος οικισμός.
Πλέον έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην περιοχή.
