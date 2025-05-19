Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία είναι δυνατή, μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένες συμφωνίες, ενώ ανέφερε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ουκρανία για την κατάρτιση μνημονίου σχετικά με μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Κατά την τρίλεπτη δήλωσή του, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του περί εξάλειψης των βασικών αιτιών στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Ρωσία θα προτείνει και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ουκρανική πλευρά για ένα μνημόνιο σχετικά με μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, το οποίο θα καθορίζει μια σειρά από θέσεις, όπως για παράδειγμα τις αρχές της διευθέτησης και το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κοντά στο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξη της επανέναρξης των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε την πρόθεση της Ρωσίας για ειρηνική επίλυση, αν και -όπως τόνισε- το βασικό ερώτημα παραμένει το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

«Είμαστε γενικά στη σωστή πορεία», είπε ο Πούτιν, υπογραμμίζοντας πως οι ρίζες της κρίσης πρέπει να εξαλειφθούν, ώστε να υπάρξει βιώσιμη λύση.

«Η θέση της Ρωσίας είναι σαφής. Για εμάς, το κύριο ζητούμενο είναι να εξαλειφθούν τα βαθύτερα αίτια αυτής της κρίσης. Πρέπει απλώς να καθορίσουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να κινηθούμε προς την ειρήνη», κατέληξε.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να βρουν συμβιβασμούς που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ηγέτη ως «πολύ, πολύ διαφωτιστική και χρήσιμη».



