Ο καρκίνος του προστάτη από τον οποίο πάσχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε την περασμένη εβδομάδα, τόνισε χθες εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως η προηγούμενη εξέταση αίματος για να εξακριβωθεί αν πάσχει από τη νόσο αυτή είχε γίνει πριν από δέκα και πλέον χρόνια.

Προχώρησε στη διευκρίνιση αυτή καθώς ο διάδοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, και σύμμαχοί του, τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα καχυποψίας για την ενδεχόμενη απόκρυψη των προβλημάτων υγείας του Δημοκρατικού πρώην αρχηγού του κράτους από το περιβάλλον του.

«Εκπλήσσομαι που το κοινό δεν είχε ενημερωθεί εδώ και καιρό», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προχθές Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «παίρνει πολύ καιρό για να φτάσει κανείς (...) στο στάδιο 9».

«Η προηγούμενη εξέταση για καρκίνο του προστάτη του (σ.σ. πρώην) προέδρου Μπάιντεν είχε γίνει το 2014. Πριν από την Παρασκευή, ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Μπάιντεν δεν είχε διαγνωστεί ποτέ πως είχε καρκίνο του προστάτη», επέμεινε εκπρόσωπός του σε ανακοίνωση Τύπου που διένειμε.

Οι υπηρεσίες του κ. Μπάιντεν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ο πρώην πρόεδρος, 82 ετών, διαγνώστηκε μερικές ημέρες νωρίτερα με «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη, που έχει κάνει «μετάσταση στα οστά». Ο καρκίνος αυτός είναι επιπέδου 9 με βάση την κατάταξη Γκλίσον, που αποτιμά το επίπεδο επιθετικότητας του καρκίνου σε κλίμακα ως το 10.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος στους άνδρες. Είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία θανάτου καρκινοπαθών ανδρών.

Για να εντοπιστεί γίνεται εξέταση αίματος γνωστή με την ονομασία PSA, που μετρά τα επίπεδα στο αίμα συγκεκριμένου αντιγόνου του προστάτη, ή δακτυλική εξέταση από ουρολόγο. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντα την έγκαιρη διάγνωση.

Εξάλλου στις ΗΠΑ η εξέταση PSA δεν συνιστάται από τα CDC, τον κυριότερο ομοσπονδιακό οργανισμό υγείας της χώρας, στους άνδρες 70 ετών και άνω που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου, κυρίως εξαιτίας του κινδύνου «ψευδώς θετικού» αποτελέσματος και αχρείαστων θεραπειών.

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν 71-72 ετών το 2014, όταν έκανε κατά τον εκπρόσωπό του την προηγούμενη εξέταση PSA. Οι υπηρεσίες του δεν διευκρίνισαν αν υποβλήθηκε έκτοτε σε άλλες εξετάσεις για τον προστάτη.

Χθες Τρίτη κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ βιβλίο-έρευνα κατά το οποίο ο Λευκός Οίκος του κ. Μπάιντεν απέκρυψε προβλήματα υγείας του διότι επιθυμούσε διακαώς να επανεκλεγεί.

