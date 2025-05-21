Φρουροί φυλακής στην Κόστα Ρίκα αναχαίτισαν μάλλον ασυνήθιστο διακινητή ναρκωτικών: μια γάτα, που πήγαινε να μπει νύχτα στη φυλακή μεταφέροντας ουσίες προσαρμοσμένες στο σώμα της.

Το μικρό αιλουροειδές είχε πάνω του 235 γραμμάρια μαριχουάνας και 67 γραμμάρια κρακ, σε μικρά δέματα που είχαν προσδεθεί στο σώμα της μέσα σε συσκευασία από ημιδιαφανές πλαστικό.

Συνελήφθη αυτόν τον μήνα καθώς ισορροπούσε πάνω σε εξωτερικό φράκτη φυλακής στο καντόνι Ποκοσί (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης χθες Τρίτη.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο και αναμεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης εικονίζεται φύλακας σκαρφαλωμένος σε φράκτη για να πιάσει την ασπρόμαυρη γάτα, κατόπιν το τετράποδο πάνω σε τραπέζι, καθώς το χαϊδεύει φύλακας ενώ άλλος αφαιρεί χρησιμοποιώντας με προσοχή ψαλίδι τα συσκευασμένα ναρκωτικά.

Authorities in Costa Rica have caught a cat allegedly being used to smuggle drugs into a prison. pic.twitter.com/LdZo7WP0uH — DW News (@dwnews) May 19, 2025

«Χάρη στην ταχεία επέμβαση (των φρουρών), η γάτα αιχμαλωτίστηκε και τα πακέτα αποσύρθηκαν», αποτρέποντας το ενδεχόμενο να φθάσουν στους κρατούμενους για τους οποίους προορίζονταν, ανέφερε το υπουργείο.

Η γάτα παραδόθηκε σε οργάνωση προστασίας ζώων.

