Διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν - ΗΠΑ: Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέρασαν στο κόκκινο μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη της διακοπής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την ισχυρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι - 0,79%, Φρανκφούρτη - 0,80%, Μιλάνο - 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

