Οι Ρουμάνοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για την επανάληψη των περυσινών προεδρικών εκλογών, πέντε μήνες μετά την ακύρωση εξαιτίας παρατυπιών.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 (τοπική ώρα· στις 07:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 20:00 (19:00).

Εάν χρειαστεί, θα υπάρξει δεύτερος γύρος, στις 18 Μαΐου.

Τα κόμματα του κυβερνώντος συνασπισμού της Ρουμανίας συμφώνησαν να στηρίξουν από κοινού έναν υποψήφιο, όπως ανακοίνωσε απόψε το Φιλελεύθερο Κόμμα.

Οι εκλογές είναι σημαντικές γιατί στη Ρουμανία ο πρόεδρος της χώρας είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Φαβορί η ακροδεξιά

Οι δημοσκοπήσεις θέλουν τον Τζόρτζε Σιμιόν, υποψήφιο της ακροδεξιάς Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR, το ακρώνυμο σχηματίζει τη λέξη «χρυσός» στα ρουμανικά) να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχτεί νικητής.

Ωστόσο κανένας από τους 11 υποψήφιους δεν αναμένεται να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία σήμερα, που σημαίνει πως πιθανότατα θα χρειαστεί δεύτερος γύρος ανάμεσα στους δυο επικρατέστερους.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου, στον πρώτο γύρο επικράτησε ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς με ρητορική υπέρ της Ρωσίας, ο Καλίν Τζορτζέσκου, που διεξήγαγε εκστρατεία κυρίως μέσω TikTok.

Ωστόσο, λίγο πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση του πρώτου, εξαιτίας παρατυπιών στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.

Στον Τζορτζέσκου απαγορεύτηκε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα και η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί τον Φεβρουάριο έρευνα σε βάρος του για υποβολή ψευδών δηλώσεων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του.

Δεν είναι σαφές ποιος από τους υπόλοιπους υποψήφιους θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στη σημερινή ψηφοφορία.

Ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς παράταξης Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), ο συντηρητικός-φιλελεύθερος δήμαρχος του Βουκουρεστίου Νικουσόρ Νταν και ο άλλοτε πρωθυπουργός των Σοσιαλδημοκρατών Βίκτορ Πόντα θεωρούνται όλοι διεκδικητές της.

Το φαβορί, ο κ. Σιμιόν, δηλώνει πως βασικός σκοπός του αν κερδίσει θα είναι να εγγυηθεί «δικαιοσύνη» για τον κ. Τζορτζέσκου. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να τον ονομάσει πρωθυπουργό.

