Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway στο τέλος του 2025 και να... συνταξιοδοτηθεί ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο ο θρυλικός επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ.

Μάλιστα δήλωσε ότι θα συστήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Berkshire Hathaway τον 62χρονο Γκρεγκ Έιμπελ να γίνει διευθύνων σύμβουλος στο τέλος του έτους.

«Νομίζω ότι έφτασε η ώρα ο Γκρεγκ να αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο τέλος του έτους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 94χρονος σήμερα Μπάφετ προκαλώντας έκπληξη στο κοινό των χιλιάδων μετόχων που παρευρέθηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στην Ομάχα, προκειμένου να ακούσουν για ακόμη μια φορά τις εκτιμήσεις του θρυλικού επενδυτή για το μέλλον της Berkshire.

Ο Γκρεγκ Έιμπελ είναι ο ορισμένος διάδοχος του Μπάφετ εδώ και χρόνια ωστόσο, υπήρχε πάντα η πεποίθηση ότι δεν θα αναλάμβανε τα ηνία παρά μόνο μετά τον θάνατο του Μπάφετ. Προηγουμένως, ο Μπάφετ έλεγε πάντα ότι δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει καμία μετοχή του.

«Δεν έχω καμία πρόθεση — μηδενική — να πουλήσω ούτε μία μετοχή της Berkshire Hathaway. Θα την δωρίσω τελικά», είπε ο Μπάφετ. «Η απόφαση να κρατήσω κάθε μετοχή είναι μια οικονομική απόφαση, επειδή πιστεύω ότι οι προοπτικές της Berkshire θα είναι καλύτερες υπό τη διοίκηση του Γκρεγκ παρά τις δικές μου».

Χιλιάδες επενδυτές στην αρένα της Ομάχα χειροκρότησαν παρατεταμένα τον Μπάφετ όρθιο μετά την ανακοίνωσή του, σε αναγνώριση των 60 χρόνων που ηγείται της εταιρείας.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ο Έιμπελ θα αναλάβει επίσης τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές συζητήσεις να αναμένεται να διεξαχθούν στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή.

Ο Έιμπελ χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους διευθυντές της Berkshire και ο Μπάφετ επαινεί την επιχειρηματική του οξυδέρκεια εδώ και χρόνια. Αλλά θα δυσκολευτεί να φτάσει την θρυλική απόδοση του Μπάφετ, και επειδή δεν ελέγχει το 30% των μετοχών της Berkshire όπως ο Μπάφετ, δεν θα έχει τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμών, εκτιμούν πολλοί.

