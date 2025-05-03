ΗΠΑ: Το Voice of America, το οποίο ο Τραμπ θέλει να καταργήσει, θα επαναλειτουργήσει

Το Voice of America, το οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να διαλύει στα μέσα Μαρτίου, θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, τόνισαν σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

«Δικηγόροι των αμερικανικών Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) και του συνασπισμού Φωνή της Αμερικής (VOA) έμαθαν αυτό το Σάββατο, 3 Μαΐου, μέσω email από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι οι ομάδες σε αυτόν τον εμβληματικό αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν τις εργασίες τους τις επόμενες ώρες», ανέφερε το RSF σε ανακοίνωσή του.

Σε αυτό το μήνυμα προς τους δικηγόρους των RSF, το υπουργείο σημείωσε ότι «νωρίτερα σήμερα, οι λογαριασμοί 1.406 υπαλλήλων και εργολάβων της USAGM (σ.σ. της Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης) και της Voice of America επανενεργοποιήθηκαν. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση στο σύστημα». «Η USAGM αναμένει την επιστροφή του προγράμματος της Voice of America την επόμενη εβδομάδα».

Δύο εργαζόμενοι της Voice of America δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί για εβδομάδες, άνοιξαν ξανά, αν και δεν είχαν ακόμη λάβει επίσημη ειδοποίηση ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Στα μέσα Μαρτίου, η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε σε αργία το προσωπικό των ραδιοφωνικών δικτύων Voice of America (VOA), Radio Free Asia, Radio Free Europe και άλλους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από αμερικανικούς πόρους, παγώνοντας αιφνιδιαστικά τις δραστηριότητες μέσων που θεωρούνται δημοκρατικά αντίβαρα σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Ωστόσο, το αμερικανικό δικαστικό σύστημα αντιτάχθηκε σε αυτά τα μέτρα: στα τέλη Μαρτίου, ένας ομοσπονδιακός δικαστής με έδρα τη Νέα Υόρκη ήταν ο πρώτος που ανέστειλε την απόφαση για το κλείσιμο των δραστηριοτήτων αυτών των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ακολουθούμενος από έναν ομοσπονδιακό δικαστή στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την πρόοδο, αλλά η αλλοπρόσαλλη πορεία της κυβέρνησης Τραμπ απαιτεί προσοχή: είναι πλέον απαραίτητο να παρασχεθούν εγγυήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης που έχει διατεθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της USAGM», δήλωσε ο Τιμπό Μπρουτέν, γενικός διευθυντής των RSF. «Το δικαίωμα στην αξιόπιστη ενημέρωση δεκάδων εκατομμυρίων ακροατών δεν μπορεί να εξαρτάται από αυθαίρετες πολιτικές πρωτοβουλίες».

Το Voice of America, που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Radio Free Europe, που σχηματίστηκε στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και το Radio Free Asia, που δημιουργήθηκε το 1996, έχουν σκοπό να μεταφέρουν "τη φωνή της Αμερικής" σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις χώρες με αυταρχικά καθεστώτα.

Στα μέσα Μαρτίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτήριζε την κυβερνητική υπηρεσία USAGM, η οποία απασχολούσε 3.384 υπαλλήλους το 2023, ως «άχρηστο στοιχείο της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

