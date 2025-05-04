Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε άλλη μία μονάδα παραγωγής αρμάτων μάχης και πυραύλων και δήλωσε πως η παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων αιχμής είναι κλειδί για τον εκσυγχρονισμό του στρατού ξηράς της χώρας του και την υλοποίηση σχεδίου του κυβερνώντος κόμματος για τη «δεύτερη επανάσταση στις δυνάμεις τεθωρακισμένων».

Από το «σημαντικό» εργοστάσιο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εξήρε τη «μεγάλη πρόοδο στον πυρήνα της τεχνολογίας» των κορεατικού τύπου «αρμάτων μάχης» και αυτοκινούμενων πυροβόλων το τελευταίο διάστημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ προωθεί τα τελευταία χρόνια την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, τόσο σε ό,τι αφορά τα συμβατικά όπλα, όσο και το πυρηνικό και το πυραυλικό της οπλοστάσιο.

Πρόσφατα ήταν παρών στη δοκιμή πυραύλων διαφόρων τύπων από νέο αντιτορπιλικό νέων drones, μεταξύ άλλων.

Νότια Κορέα και ΗΠΑ υποπτεύονται ότι η Πιονγκγιάνγκ δέχεται τεχνική και στρατιωτική υποστήριξη από τη Ρωσία σε αντάλλαγμα για το ότι ανέπτυξε στρατεύματα για να πολεμήσουν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ κι έστειλε πυρομαχικά, ιδίως πυραύλους, προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι ωστόσο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως αυτό το στάδιο.

Πρόσφατα πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την προσωπική του ευγνωμοσύνη στον Κιμ Γιονγκ Ουν για τον ρόλο των στρατιωτών της Βόρειας Κορέας, στο να εκδιωχθούν τα ουκρανικά στρατεύματα από το Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

