Ρουμανία: 4 και 18 Μαΐου θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές

Τα κόμματα του κυβερνώντος συνασπισμού της Ρουμανίας συμφώνησαν σήμερα να επαναληφθούν οι προεδρικές εκλογές στις 4 και τις 18 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, καθώς και να στηρίξουν από κοινού έναν υποψήφιο, όπως ανακοίνωσε απόψε το Φιλελεύθερο Κόμμα.

Οι τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη νέου προέδρου και κοινοβουλίου κατέληξαν σε χάος, όταν ο Καλίν Γκεοργκέσκου, ένας άγνωστος, ακροδεξιός, φιλορώσος πολιτικός, κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών στις 24 Νοεμβρίου.

Καθώς διατυπώθηκαν υποψίες για ανάμιξη της Ρωσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις προεδρικές εκλογές και διέταξε τον κυβερνητικό συνασπισμό να τις οργανώσει από την αρχή. Ο απερχόμενος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις θα παραμείνει επικεφαλής του κράτους μέχρι τις εκλογές του Μαΐου.

Η νέα κυβέρνηση θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εκλογών τη Δευτέρα, πρόσθεσαν οι Φιλελεύθεροι.

Τα κόμματα του συνασπισμού συμφώνησαν να στηρίξουν έναν κοινό υποψήφιο, για να εμποδίσουν τη νίκη της ακροδεξιάς. Ο πιθανότερος είναι ο Κριν Αντονέσκου, πρώην ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία.

Στις βουλευτικές εκλογές της 1ης Δεκεμβρίου, τρία υπερεθνικιστικά, ακροδεξιά κόμματα εξασφάλισαν σχεδόν το 35% των εδρών στο νέο κοινοβούλιο, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται οργισμένοι από τις εσωτερικές έριδες και τις κατηγορίες για διαφθορά στα «παραδοσιακά» κόμματα. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων της πανδημίας Covid-19 και του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία υπονόμευσαν επίσης τη στήριξη των Ρουμάνων ψηφοφόρων στα κεντρώα κόμματα.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας έχει και εκτελεστικό ρόλο, καθώς είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων και προεδρεύει του συμβουλίου το οποίο αποφασίζει για τη στρατιωτική βοήθεια και τις αμυντικές δαπάνες. Εκπροσωπεί επίσης τη Ρουμανία στις συνόδους κορυφής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και διορίζει τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

