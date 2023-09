Τρεις οι νεκροί από την επίθεση ενόπλου σε νοσοκομείο στο Ρότερνταμ- «Έχασε τη μάχη» για τη ζωή το 14χρονο κορίτσι Κόσμος 22:30, 28.09.2023 linkedin

Το 14χρονο κορίτσι, που έφερε βαριά τραύματα μετά τον πυροβολισμό σήμερα μέσα σε σχολική αίθουσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και σε παρακείμενο σπίτι στο Ρότερνταμ, κατέληξε, αυξάνοντας σε τρεις τους νεκρούς από την επίθεση αυτή.