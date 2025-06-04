Οι πρόσφατες τολμηρές επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ρωσικών αεροπορικών βάσεων βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας εγείρουν ανησυχίες για το μέγεθος και την ένταση που θα μπορούσε να έχει η απάντηση της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο κρατά χαμηλά τους τόνους, περιοριζόμενο να τονίσει ότι περιμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας που διεξάγει για τις επιθέσεις, οι οποίες κατάφεραν ένα σημαντικό πλήγμα στον στόλο των στρατηγικών αεροσκαφών του.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως για τους φιλοκρεμλινικούς blogger και σχολιαστές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που «βράζουν» και ζητούν εξοργισμένοι αντίποινα, ακόμη και με τη χρήση πυρηνικών όπλων, όπως μεταδίδει το CNN.

«Δεν είναι απλώς μια πρόφαση αλλά λόγος να εξαπολύσουμε πυρηνικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας», δήλωσαν οι δημοφιλείς bloggers «Two Majors» στο κανάλι τους στο Telegram, το οποίο έχει πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές.

«Μετά το ''μανιτάρι'' μπορείτε να φανταστείτε ποιος είπε ψέματα, ποιος έκανε λάθη και ούτω καθεξής», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στην αναπόφευκτη προσπάθεια του Κρεμλίνου να βρει αποδιοπομπαίους τράγους για το φιάσκο.

Ο εξέχων Ρώσος πολιτικός αναλυτής, Σεργκέι Μάρκοφ, τόνισε από την πλευρά του ότι απαιτείτε προσοχή, προειδοποιώντας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χρήση πυρηνικών όπλων θα «οδηγούσε σε ουσιαστική πολιτική απομόνωση».

Αλλά ο δημοφιλής blogger Αλεξάντερ Κοτς απαίτησε επίσης από τη Ρωσία να «χτυπήσει με όλη της τη δύναμη, ανεξάρτητα από τις συνέπειες».

Φυσικά, οι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούν την πυρηνική εξάλειψη της Ουκρανίας, εκτοξεύοντας παράλληλα κενές απειλές για Αρμαγεδδώνα προς τους συμμάχους του Κιέβου. Το γεγονός ότι το κάνουν και τώρα, μετά από μια τόσο οδυνηρή σειρά επιθέσεων στη Ρωσία, δεν προκαλεί έκπληξη.

Ωστόσο, το CNN επισημαίνει ότι θα ήταν λάθος να υπάρξει πλήρης εφησυχασμός και να απορριφθούν ως απλή προπαγάνδα οι απειλές και οι εκκλήσεις για επιθέσεις με πυρηνικά κατά της Ουκρανίας.

Στην πραγματικότητα, τονίζει ότι υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που καθιστούν λογικό να λάβει η Δύση πιο σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μια καταστροφικής ρωσικής απάντησης.

Πρώτον, αρκετοί Ρώσοι σχολιαστές επισημαίνουν πώς η καταστροφή ενός σημαντικού αριθμού ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών βομβαρδιστικών από την Ουκρανία μπορεί να ερμηνευτεί ως παραβίαση των ορίων ανοχής της Μόσχας.

Άλλωστε, το πρόσφατα ενημερωμένο πυρηνικό δόγμα του Κρεμλίνου -το οποίο καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να απαντήσει με πυρηνικά- αναφέρει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε «κρίσιμης σημασίας» στρατιωτική υποδομή που «διαταράσσει τις ενέργειες αντίδρασης από τις πυρηνικές δυνάμεις» θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικά αντίποινα.

Η ουκρανική επιχείρηση αποτελεί «αιτία για πυρηνική επίθεση», δήλωσε και ο «πολεμοχαρής» παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, καλώντας σε απάντηση από τη Μόσχα με επιθέσεις κατά της ουκρανικής προεδρίας στο Κίεβο και άλλων στόχων.

Βέβαια, ακόμα και αν νομιμοποιούν μια τέτοια απάντηση οι ουκρανικές επιθέσεις, οι λόγοι αποφυγής μιας ρωσικής πυρηνικής απάντησης είναι ευτυχώς πολλοί και είναι πιθανό να απορριφθεί αυτή η επιλογή από το Κρεμλίνο ως μη πρακτική, υπερβολική αντίδραση.

Καταρχάς, θα δηλητηρίαζε τις σχέσεις της Μόσχας με βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας όπως η Κίνα και η Ινδία, ενώ πιθανότατα θα πυροδοτούσε και στρατιωτική δράση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Οι αναπόφευκτες μαζικές απώλειες επίσης, είναι βέβαιο ότι θα προκαλούσαν καθολική κατακραυγή, απομονώνοντας περαιτέρω τη Ρωσία διεθνώς.

Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι το Κρεμλίνο μπορεί μετά τις επώδυνες επιθέσεις να πιέζεται ασφυκτικά να αποκαταστήσει τη φήμη της αποτρεπτικής του ισχύος.

Κι αυτό γιατί δεν είναι μόνο οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη Ρωσία που έχουν ταπεινώσει τη Μόσχα. Λίγο αργότερα, η Ουκρανία πραγματοποίησε μια ακόμη τολμηρή επίθεση στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία - το τρίτο πλήγμα σε μια ζωτικής σημασίας οδική και σιδηροδρομική σύνδεση.

Ενώ και η κατάληψη πέρυσι από τις ουκρανικές δυνάμεις της περιοχής Κουρσκ στη δυτική Ρωσία αποτέλεσε επίσης ισχυρό πλήγμα, καθώς έβαλε το Κρεμλίνο στη δύσκολη θέση να μάχεται προκειμένου να απελευθερώσει ρωσικά εδάφη.

Εν τω μεταξύ, οι εβδομαδιαίες, αν όχι καθημερινές, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων συνεχίζουν να προκαλούν εκτεταμένες αναταραχές μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ταυτόχρονα, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σταδιακά αίρουν τους περιορισμούς που είχαν θέση στο Κίεβο όσον αφορά τη χρήση όπλων εναντίον της Ρωσίας, παραβιάζοντας γραμμές που παλαιότερα θεωρούσε «κόκκινες» η Μόσχα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Κρεμλίνο θέλει να απαντήσει αποφασιστικά στον πρόσφατο «εξευτελισμό» του, το κρίσιμο ερώτημα επομένως είναι πώς.

Πρώην Ρώσος υπουργός δήλωσε στο CNN ότι η πιο πιθανή απάντηση της Μόσχας περιλαμβάνει πιο «βάρβαρες» συμβατικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές πόλεις, του είδους που ο λαός της Ουκρανίας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, διότι η Ρωσία δεν έχει την ικανότητα να εξαπολύσει μια μαζική στρατιωτική επίθεση. Δεν έχει αρκετό προσωπικό», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Μιλόφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας που ζει τώρα εκτός Ρωσίας.

«Οι άνθρωποι μιλάνε για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων και τέτοια. Δεν πιστεύω ότι η επιλογή αυτή είναι στο τραπέζι. Αλλά, πάλι, ο Πούτιν έχει δείξει πολλές φορές ότι καταφεύγει στη βαρβαρότητα και την εκδίκηση», πρόσθεσε.

Με άλλα λόγια, παρότι εξαιρετικά απίθανη, μια πυρηνική απάντηση από τη Ρωσία δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Και μπορεί η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της να «γιορτάζουν» για τις πρόσφατες εντυπωσιακές επιτυχίες του ουκρανικού στρατού, όμως δεν πρέπει να ξεχνά ότι το να τσιμπήσει κανείς μια ταπεινωμένη και πληγωμένη «ρωσική αρκούδα» μπορεί να έχει επικίνδυνες και τρομακτικές συνέπειες.



Πηγή: skai.gr

